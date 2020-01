ZELENI SVET

Reakcija avstralskega kmeta na dež postala spletni hit: Zmoči nas!

K.H. / 19.01.2020, 14:33

Številni Avstralci so dobesedno skakali od veselja, ko so se nad območjem, ki ga že več mesecev pestijo obsežni požari, zgrnili oblaki in je padel dež. V Novem Južnem Walesu je nek kmet posnel svojo neizmerno radost in hvaležnost medtem ko je hodil po dežju. Posnetek, ki ga je na družbenih medijih delil njegov sin, je takoj postal spletni hit.