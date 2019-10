Orel Viktor s kamero na hrbtu poletel nad ledeniki

ZELENI SVET

Pet ledenikov, pet držav v petih dneh. Takšno nalogo je moral opraviti orel Viktor, ki je na prav posebni misiji. S kamero na hrbtu je namreč letel nad nekaterimi evropskimi ledeniki in s ptičje perspektive pokazal, kako se v gorah odražajo podnebne spremembe.

"Človeštvo sanja o dveh stvareh: da bi lahko plavali z delfini in leteli z orli," pravi oskrbnik orla Viktorja in ustanovitelj organizacije Freedom Conservation Jacques-Olivier Travers. Zdaj lahko prvič "letimo" na krilih orla in svet spremljamo z njegove perspektive. Orel Viktor je namreč s kamero na hrbtu med 2. in 7. oktobrom poletel nad petimi ledeniki v petih evropskih državah – to so Marmolada v Italiji, Zugspitze v Nemčiji, Corvatsch v Švici, Dachstein v Avstriji in Rond v Franciji.

Travers upa, da bodo njegovi posnetki ljudi prepričali o tem, kako pomembna je zaščita ptic in njihovih naravnih habitatov, še posebej, ker v zadnjem času spremljamo pospešeno izginjanje ledenikov. "Kako lahko prepričaš ljudi, da zaščitijo ptice in njihovo okolje, če jim nikoli nisi pokazal, kaj vidijo ptice," se je spraševal Travers in tako se mu je porodila ideja o tej posebni misiji.

S kamero in GPS napravo na hrbtu Viktor bolj počasen kot sicer

Devetletni Viktor se je na svoje prelete ledenikov odpravil v četrtek. Začel je na vrhu švicarske gore Piz Corvatsch, nato pa je poletel še nad Nemčijo, Avstrijo in Italijo. Svojo misijo je zaključil danes v Franciji.

Misija je potekala tako, da so z vsakega vrha orla spustili v zrak, nato pa je ptica s težkim bremenom na hrbtu preletela tri do pet kilometrov nad goro, ter na višini med 1500 in 3000 metri nadmorske višine pristala na svojem oskrbniku.

"Nimam daljinskega upravljalnika. To pomeni, da če me ne vidi, ali se odloči, da ne pristane na meni, lahko pristane kjerkoli," je zahtevno nalogo komentiral Travers. Zato so bile za uspešnost misije ključnega pomena ustrezne vremenske razmere. "Če Viktorju pogled zakrivajo oblaki, potem ne bo prišel k meni. Zelo pomembno je, da me vidi," pravi Travers.

Opremljen s kamero in GPS napravo na hrbtu, Viktor ni tako hiter kot sicer, čeprav je kamere že vajen, saj je z njo v preteklosti že letel nad Parizom in nebotičnikom Burj Khalifa v Dubaju. "To je podobno, kot če bi dali na streho avtomobila pralni stroj. Ne boste se premikali tako hitro in porabili boste več goriva. Enako je z njim. S tem na hrbtu ne more leteti enako hitro in to zanj pomeni večji napor," je dejal.

V enem letu od trdne gmote do brozge

Travers se je tudi na lastne oči prepričal o hitrem taljenju ledenikov, saj jih je obiskal med pripravo misije. Kot pravi, ga je pretreslo, da je nemški ledenik, ki je bil še med njegovim prvim obiskom lani trdna gmota zmrznjenega snega, zdaj postal brozga. "Šokiran sem bil. Razlika v enem letu je neverjetna."

V Italiji se bojijo, da bi se lahko utrgal velik kos ledenika v bližini gore Mont Blanc, ledena gmota pa bi lahko ogrozila domove in ljudi na priljubljenem pohodniškem območju Val Ferret.

Glede na hitrost, s katero se segreva planet, je žal najbrž že prepozno, da rešimo alpske ledenike, je dejal direktor organizacije Freedom Conservation Ronald Menzel. Še vedno pa ni prepozno, da preprečimo podnebne spremembe v širšem pomenu. Zato upajo, da bo tudi Viktor prispeval svoj delček k temu, da bo predramil ljudi. "Upamo, da bodo ljudje naravo videli s povsem druge perspektive in se z njo povezali ter ugotovili: Vau, to je res nekaj izjemnega in nekaj, kar želimo ohraniti," je dejal Menzel.