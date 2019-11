Onesnažen zrak vpliva na vsako celico in vsak organ v telesu

ZELENI SVET

K.H. / 20.11.2019, 7:37

Onesnažen zrak ima vpliv na vsako celico in vse organe našega telesa in ga lahko povežemo z različnimi obolenji: od demence, srčnih in pljučnih bolezni, neplodnosti do zmanjšanja inteligence.

Posledice onesnaženega zraka lahko čutimo od glave do pet: od srčno-žilnih in pljučnih bolezni, diabetesa, demence, težav z jetri in mehurjem do krhkih kosti in poškodb kože. Prav tako onesnažen zrak vpliva na plodnost, zarodek in razvoj otroka. V telesu namreč povzroča vnetja, mikrodelci pa se prenašajo po krvi, ki oskrbuje vse organe in dele telesa.

Gre za pravi "javnozdravstveni problem", opozarja tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Več kot 90 odstotkov globalnega prebivalstva je namreč izpostavljeno toksičnemu zraku. Strokovnjaki ocenjujejo, da vsako leto zaradi posledic onesnaženega zraka umre 8,8 milijona ljudi, kar je dvakrat več, kot so predvidevali do zdaj. S tem pa je onesnažen zrak prehitel kajenje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Vpliv različnih onesnaževalcev na razvoj različnih bolezni znanstveniki za zdaj še raziskujejo. "Onesnažen zrak lahko škodi akutno, pa tudi kronično, potencialno pa lahko prizadene vsak organ v telesu," so zaključili znanstveniki v članku, ki so ga v dveh delih objavili v medicinski reviji Chest. Ultrafini delci prehajajo skozi pljuča, absorbirajo jih celice, prenašajo se po krvnem obtoku ter so jim tako izpostavljene vse celice v telesu.

Profesor Dean Schraufnagel z Univerze v Illinoisu v Chicagu, ki je vodil raziskavo, je dejal, da ga ne bi presenetilo, če bi bili dejansko prizadeti vsi organi. Direktorica za javno zdravje in zdravje okolja pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) Maria Neiraje dejala, da članek še dodatno prispeva k že tako obsežnim dokazom. "Obstaja več kot 70.000 znanstvenih raziskav, ki dokazujejo, da onesnažen zrak škoduje našemu zdravju," je dejala in dodala, da pričakuje še več podobnih raziskav o vplivu onesnaženega zraka.

Kako onesnažen zrak doseže vsak del telesa?

Svetovna zdravstvena organizacija je onesnažen zrak označila za "tihega ubijalca", saj ga le redko avtomatično povezujemo s številnimi zdravstvenimi težavami.

Pljuča in srce

Škodljivi učinki se začnejo z vdihavanjem umazanega zraka. Ta namreč lahko povzroči resne težave z dihanjem – astma, kronična obstruktivna pljučna bolezen, pljučni rak … Vse več pa je dokazov, da onesnaženje vpliva ne le na pljuča, ampak tudi na srce. Povečuje namreč tveganje za srčno kap, saj zožuje arterije in slabi mišice. Eden od razlogov, zakaj onesnažen zrak lahko vpliva na vse organe v telesu, je ta, da so škodljivi delci v zraku tako majhni, da z lahkoto prodrejo v pljuča in se od tam po krvi prenašajo po vsem telesu. "Pristanejo neposredno v organih," pravi Schraufnagel. Raziskave na živalih so pokazale, da lahko ti delci potujejo celo do vohalnega živca v možganih. Pojavljajo pa se tudi dokazi, da onesnažen zrak lahko vpliva na delovanje genov.

Škodljivi delci v zraku so tako majhni, da z lahkoto prodrejo v pljuča in nato v krvni obtok. FOTO: Dreamstime

Možgani in um

Z onesnaženim zrakom povezujejo tudi številna bolezenska stanja, ki prizadenejo možgane – od kapi do demence in zmanjšane inteligence. Obstajajo tudi dokazi, da bi bile lahko motnje spanja povezane s toksičnim zrakom. Glavni razlog za tako obsežne posledice onesnaženja tiči v sistemskem vnetju. "Imunske celice mislijo, da so delci onesnaženja bakterije, zato jih napadejo in skušajo ubiti z izločanjem encimov in kislin," pravi Schraufnagel. Te vnetne snovi se nato razširijo po telesu in prizadenejo možgane, ledvice, trebušno slinavko in druge organe. Naše telo se namreč skozi evolucijo ni naučilo boriti z onesnaženim zrakom, temveč z raznimi bakterijami in virusi.

Onesnažen zrak vpliva na številna obolenja, povezana z možgani. FOTO: Dreamstime

Trebušni organi

Eden mnogih organov, ki lahko trpijo zaradi strupenega zraka, so jetra. Njihova naloga je namreč, da odstranjujejo strupene snovi iz telesa. Raziskave so onesnažen zrak povezale tudi s številnimi rakavimi obolenji, med drugim z rakom mehurja in črevesja, pa tudi z vse pogostejšim sindromom razdražljivega črevesja.

Škodljiv zrak vpliva na skoraj vse organe v trebušni votlini. FOTO: Shutterstock

Koža in kosti

Zrak je z našim telesom v stiku tudi preko našega največjega organa – kože. Onesnaženje lahko pospeši procese staranja, povzroči izpuščaje pa tudi slabi kosti.

Onesnažen zrak povzroči prezgodnje staranje kože. FOTO: Shutterstock

Reprodukcija, dojenčki in otroci

Verjetno eno najbolj zaskrbljujočih vplivov, ki jih ima toksičen zrak, je vpliv na reprodukcijo in otroke. Zaradi izpostavljenosti slabemu zraku se je zmanjšala plodnost in povečalo število spontanih splavov, ugotavljajo raziskovalci. Tudi še nerojeni otroci so izpostavljeni onesnaženemu zraku, saj so raziskovalci odkrili delce onesnaženja tudi v posteljici, ki zarodke oskrbuje s kisikom in hrano.

Med slabo kakovostjo zraka in nizko porodno težo otrok obstaja povezava. FOTO: Shutterstock

Onesnaženje prav tako povezujejo z nizko porodno težo novorojenčkov, ki ima dolgoletne posledice na človekov razvoj. Med najbolj izpostavljenimi so tudi majhni otroci, ki so še posebej občutljivi na okoljske dejavnike, saj se njihova telesa šele razvijajo. Izpostavljenost nečistemu zraku vodi do zakrnelih pljuč, debelosti pri otrocih, levkemije in tudi težav na področju duševnega zdravja.

'Najboljši način za zmanjšanje izpostavljenosti je, da ga nadzorujemo pri viru'

Profesor Schraufnagel opozarja, da številni zdravniki niso ozaveščeni o številnih zdravstvenih težavah, ki so povezane s slabo kakovostjo zraka. "Nekateri sploh ne vedo, da onesnažen zrak prizadene organe, iz katerih so se specializirali," pravi in poudarja, da bi se morali bolj izobraziti na tem področju in o tem opozoriti tudi svoje paciente ter tudi širšo javnost.

Svetovna zdravstvena organizacija je onesnažen zrak označila za "tihega ubijalca". FOTO: Shutterstock

Raziskovalci ne morejo delati poskusov na ljudeh, zato številne študije dokazujejo le zelo verjetno povezavo med slabo kakovostjo zraka in boleznijo, vendar pa ne morejo dokazati nesporne vzročno-posledične povezave. Tri vrste študij to nedvomno nakazujejo: študije, ki kažejo, kako se je skozi čas hkrati povečevalo onesnaženje in število bolezni; študije, kjer stopnja onesnaženosti sovpada s pojavljanjem bolezni, in raziskave na živalih. Denimo, ko se je kitajska vlada odločila, da zmanjša onesnaženje pred olimpijskimi igrami v Pekingu leta 2008, se je posledično v mestu povečala teža otrok ob rojstvu.

Znanstveniki so pozvali k ukrepom in poudarili, da se stanje lahko izboljša. "Najboljši način za zmanjšanje izpostavljenosti je, da ga nadzorujemo pri viru," je dejal Schraufnagel. Znano je, da največ onesnaženja povzročajo fosilna goriva, s katerimi pridobivamo elektriko, ogrevamo stanovanja in poganjamo vozila. "Pri teh dejavnikih moramo delati zelo dramatično. Verjetno smo prva generacija v zgodovini, ki je izpostavljena tako visokem nivoju onesnaženja. Ljudje pravijo, da je bilo v Londonu ali drugih mestih pred 100 leti slabše, vendar zdaj govorimo o neverjetnem številu ljudi, ki so onesnaženju izpostavljeni na dolgi rok. Imamo velika mesta, kjer vsi prebivalci dihajo strupen zrak," pravi Neira in dodaja, da se politiki dolgo ne bodo več mogli sprenevedati, da za to niso vedeli.