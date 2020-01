Nov rekord: Danska skoraj polovico električne energije pridobiva iz vetra

ZELENI SVET

K.H. / 02.01.2020, 20:17

Danska je v minulem letu dosegla nov rekord pri izrabi vetrne energije. Skoraj polovico električne energije, ki so jo proizvedli v državi, so namreč pridobili s pomočjo vetrnic. S tem pa so se močno približali ambicioznim ciljem v podnebni politiki.

Danska povečuje delež vetrne energije predvsem z vlaganjem v vetrne turbine na morju. FOTO: Dreamstime

Evropske države so vodilne na svetu po izkoriščanju vetra za pridobivanje električne energije. Med njimi pa še posebej prednjači Danska. Električna energija, ki so jo v tej državi v lanskem letu proizvedli s pomočjo vetra, je predstavljala kar 47 odstotkov vse proizvedene in porabljene elektrike v državi, so sporočili iz tamkajšnjega podjetja za elektrodistribucijo Energinet.

Leta 2018 je bil delež vetrne energije 41-odstoten, leta 2017 pa 43-odstoten. Nov rekord so dosegli predvsem z občutnim zmanjšanjem stroškov in izboljšanjem tehnologije, predvsem na morju. Vetrne turbine na morju so prispevale za kar 29 odstotkov vse elektrike, pridobljene iz vetra.

S tem je Danska naredila nov pomemben korak k izpolnitvi ambicioznih podnebnih ciljev. Do leta 2030 namreč nameravajo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 70 odstotkov v primerjavi s prejšnjim desetletjem. Lani pa so sprejeli nov zakon, s katerim nameravajo delež elektrike, pridobljen iz obnovljivih virov, povečati na 100 odstotkov. Na Danskem imajo idealne pogoje za izkoriščanje vetrne energije, zato so v ta vir obnovljive energije začeli vlagati že v 70 letih prejšnjega stoletja.

Danski po izkoriščanju vetrne energije sledi Irska, ki je v letu 2018 na tak način pridobila kar 28 odstotkov vse električne energije v državi. Povprečni delež vetrne energije za Evropsko unijo je bil sicer lani okoli 14 odstotkov.