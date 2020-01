Na obalo Španije naplavilo jogurtov lonček iz olimpijskih iger pred 44 leti

ZELENI SVET

K.H. / 14.01.2020, 7:43

Na špansko obalo Costa Blanca je naplavilo jogurtov lonček iz časa poletnih olimpijskih iger v Montrealu leta 1976. Okoljevarstvenico, ki ga je našla med pobiranjem smeti, je presenetilo, kako ohranjen je plastični odpadek po več kot štirih desetletjih.

52-letna okoljevarstvenica Maite Mompo se pogosto sprehaja po plaži v mestu Denia ob španski obali Costa Blanca in na sprehodih pobira naplavljene smeti ter tako prispeva k malce bolj čistemu okolju. Nedavno pa je med svojim čistilnim pohodom naletela na odpadek, ki jo je zelo presenetil – jogurtov lonček iz časa poletnih olimpijskih iger v Kanadi pred 44 leti.

"Čistila sem plažo, kjer se ponavadi sprehajam, in tam našla ta odpadek. Pobrala sem že veliko jogurtovih lončkov, vendar ta je pritegnil mojo pozornost zaradi znamke – Yoplait je namreč izginil s polic španskih supermarketov že pred veliko časa. Preverila sem na spletu in ugotovila, da so se s tukajšnjega trga umaknili leta 2001. Tako sem lonček pogledala malo bolj pozorno in nato ugotovila, da je verjetno iz leta 1976," pravi okoljevarstvenica.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na lončku, v katerem je bil nekoč jagodni jogurt, v španskem jeziku piše: "Uradni dobavitelj za Olimpijado v Montrealu, 1976". Takšen lonček se razgrajuje okoli 150 let, ocenjujejo okoljevarstveniki.

Mompojeva pravi, da jo je ta najdba dodatno streznila in prepričala, kako nujno je, da prenehamo uporabljati plastiko. "To je ekocid na ravni planeta. Plastika ne le, da pobija na milijone živali vsako leto, pač pa je tudi v naši prehranski verigi. Nedavne raziskave so pokazale, da 90 odstotkov naše soli vsebuje mikroplastiko, in enak odstotek se nahaja v pitni vodi," pravi. Okoljevarstvenica je ob tem poudarila, da teh podatkov ne jemljemo dovolj resno. "Plastika, ki je bila tako uporabna in je naredila naša življenja bolj udobna, nas bo na koncu ubila," je prepričana. Kot še dodaja, je ta jogurtov lonček pokazatelj, kako dolgo plastika že onesnažuje našo naravo in da še nekaj časa ne bo izginila. "Ta izdelek nam govori, da plastika, ki jo izdelujemo danes, ne bo preživela le nas, pač pa tudi naše naslednike v naslednjih generacijah. To je res norost."

Desetletja stare odpadke pogosto naplavi na plaže

To sicer ni prvič, da je morje naplavilo plastične odpadke, stare več desetletij. Podoben jogurtov lonček istega proizvajalca ter prav tako iz časa istih olimpijskih iger so na že leta 2016 našli na francoski plaži.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Leta 2018 je 10-letni fant v pesku na plaži v Cornwallu v Združenem kraljestvu našel še neodprto vrečko prigrizkov iz 80. let prejšnjega stoletja. Javnost pa je razburjala 40 let stara plastična vrečka čipsa, ki jo je naplavilo na obalo Severne Karoline. Mnogi so sicer takrat podvomili, da je bila vrečka resnično toliko časa v vodi, saj je bil tisk na njej zelo dobro ohranjen.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Strokovnjaki ocenjujejo, da vsako leto v morjih in oceanih pristane okoli osem milijonov ton plastike, ki ogroža morski ekosistem. V dokumentarni seriji Davida Attenborougha so ocenili, da je trenutno v svetovnih oceanih več kot 150 milijonov ton plastike, ta pa po nekaterih ocenah vsako leto povzroči smrti na milijone ptic in okoli 100.000 morskih sesalcev.

Poleg večjih plastičnih delcev, v katere se zapletejo živali oziroma se z njimi zadušijo, veliko grožnjo tako za živali kot ljudi predstavlja mikroplastika – tudi tista, ki se nahaja v nekaterih medicinskih in kozmetičnih izdelkih. Mikrodelci namreč zelo enostavno prodirajo skozi filtrirne sisteme in tako pridejo v naravo.