Čebela B osvaja Instagram: Brez nas ne bi bilo vina

03.11.2019

Z izvajanjem joge, sončenjem na plaži in uživanjem v luksuznih hotelih je tudi mogoče reševati okolje. Kako? Tako, da to počne čebela, ki posnetke svojega vsakdana deli na Instagramu.

"Moje ime je B. in želim postati znana influencerka (vplivnica). Več kot vas bo sledilo mojemu profilu, več blagovnih znamk bo plačalo za sodelovanje z menoj. Ves denar, ki ga bom zaslužila, bom namenila ohranitvi čebel." Tako se je na Instagramu predstavila majhna čebelica in v le nekaj mesecih je dosegla svoj cilj: postala je prva prava čebelja "influencerka".

Profil čebele z imenom B, ki uživa čisto pravo razkošno življenje Instagram vplivnežev, je ustvarila francoska okoljevarstvena skupina Fondation de France. Njeni sledilci, ki jih ima že več kot 138.000, lahko prikupno čebelo spremljajo na potovanjih po svetu in tudi pri "vsakodnevnih opravilih" – denimo pri delu za računalnikom ali med sproščanjem v kadi. Ta čebela, sodeč po objavljenih fotografijah, resnično uživa življenje, kot se za pravo vplivnico tudi spodobi.

Seveda gre za nekakšno parodijo na današnji fenomen "influencerjev". Z zelo dobro računalniško animacijo čebelo počlovečijo, s tem pa želijo v organizaciji pritegniti in nasmejati ljudi. A to ni edini cilj tega profila. Čebela B ima namreč precej resno sporočilo. Ob vsaki fotografiji zapiše kakšno poučno dejstvo ali nasvet, s katerim svoje sledilce ozavešča o pomenu čebel. Tako je denimo pod fotografijo čebele v Parizu zapisala: "Na poti na festival trgatve Montmartre 2019! Ali ste vedeli, da brez čebel ne bi bilo vina? Oprašujemo rastline in cvetlice, ki so ključne za zdravje vinogradov."

Več sledilcev – več denarja za ohranitev in zaščito čebel

Organizacija si prizadeva, da bi čebela dobila čim več sledilcev, saj bodo te številke pritegnile oglaševalce. Ti so namreč ves čas na preži za vzhajajočimi in velikimi zvezdami Instagrama, ki jim pomagajo širiti prepoznavnost njihovih izdelkov, za takšna sodelovanja pa so pripravljeni odšteti kar precejšnje vsote. Ves denar, ki ga bo čebelji profil na takšen način zaslužil, bo organizacija namenila projektom, ki pomagajo ohranjati čebele. Denar bodo porabili za vse aktivnosti, ki so nujne in potrebne za zaščito vseh vrst čebel, tudi za raziskave na tem področju.

Organizacija Fondation de France je bila ustanovljena leta 1969 in je ena večjih francoskih filantropij, ki zbira denar za različne projekte. Eden od teh je tudi ohranitev čebel. "Pogosto mislimo, da izumiranje čebel zadeva le čebele. Daleč od tega. Čebele so osnovni steber našega ekosistema, naše hrane in našega globalnega gospodarskega sistema. Zaščita čebel pomeni zaščito planeta, pa tudi človeštva," so zapisali na svoji strani.

Tretjina svetovne hrane je odvisna od čebel, 70 odstotkov pa od čebel in ostalih opraševalcev. Torej – vsaka tretja žlica hrane, ki jo pojemo, je plod dela čebel.

V Evropi je skoraj ena od 10 divjih vrst čebel tik pred izumrtjem. Samo v Združenem kraljestvu je po nekaterih ocenah od leta 1900 izumrlo okoli 13 vrst čebel, še 35 vrstam pa grozi izumrtje.

Slovenija je ena vodilnih držav, ki se bori za zaščito čebel. Na pobudo naših čebelarjev in naše države smo namreč lani prvič zabeležili svetovni dan čebel. Čebele so pomembna tema, saj so med drugim pomembne za opraševanje rastlin, 80 odstotkov rastlin je namreč odvisnih od opraševalcev. Te majhne opraševalke pa so zaradi onesnaževanja in uporabe pesticidov vse bolj ogrožene.