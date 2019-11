Nina Slapšak predstavila inovativen projekt, ki ga je dolgo načrtovala

ZELENA SLOVENIJA

Na srečo se v zadnjih letih vedno več ljudi zaveda, da je skrb za zdravje in okolje ključnega pomena, če želimo obvarovati naš planet in našim zanamcem omogočiti življenje v čim bolj zdravem okolju. Številni posamezniki in podjetja tudi v Sloveniji že premikajo meje na tem področju. Ena teh je tudi Nina Slapšak, mlada podjetnica, ki je med drugim razvila linijo naravnih kozmetičnih izdelkov ter izdelkov za dom, šla pa je še korak dlje in pred dnevi širši javnosti predstavila svoj refil avtomat, ki ga načrtovala že lep čas.

K skrbi za lastno zdravje, zdravje celotne družine in k varovanju okolju moramo pristopiti celostno. Poleg uravnotežene prehrane, ki vključuje čim več lokalnih pridelkov, redne telesne aktivnosti, pametnega ravnanja z energijo na vseh področjih, moramo pozornost posvetiti tudi izbiri izdelkov za vsakodnevno rabo, kamor med drugim sodijo kozmetika, pralna ter čistilna sredstva.

Nina je sodelovala v drugi sezoni oddaje Štartaj, Slovenija!, v kateri je predstavila svoj izdelek Odori. FOTO: Mateja Jordovič Potočnik

Predvsem je priporočljivo, da izbiramo naravne proizvode brez sintetičnih dodatkov, kot so parfumi, encimi, fosfati, konzervansi, alkohol ... Na srečo se na trgovskih policah zadnja leta pojavlja vedno več naravnih proizvodov, ki so prijazni do naše kože, zdravja na splošno in tudi okolja.

Narava je najboljši izumitelj

Da je ravno narava najboljši izumitelj, se je že kot majhna deklica zavedala danes 26-letna Nina Slapšak, magistrica kemije in podjetnica, ki je sodelovala v drugi sezoni oddaje Štartaj, Slovenija!, v kateri je predstavila svoj izdelek Odori. Ideja za posel se ji je porodila leta 2015, saj je med raziskovanjem ugotovila, da na tržišču še ni izdelka, s katerim bi lahko prali na naraven način, brez sintetičnih dodatkov. Tako je sama razvila popolnoma naravni pralni prašek v peni, ki ne vsebuje fosfatov, encimov, konzervansov, barvil, alkoholov in drugih alergenih sintetičnih dodatkov, zato deluje nežno na kožo. Vse uporabljene sestavine so biorazgradljive, zato je prijazen do okolja. Ne masti odtokov, preprečuje razvoj bakterij ter s svojim delovanjem čisti boben in druge vitalne dele pralnega stroja. Vsebuje surovine 100 % rastlinskega izvora, ki niso testirane na živalih. Celoten postopek proizvodnje surovin in samega izdelka je certificiran in nadzorovan.

Mlada podjetnica pa ne počiva in ves čas razvija nove produkte; tako pod blagovno znamko Odori lahko najdemo pestro paleto popolnoma naravnih kozmetičnih izdelkov in izdelkov za dom, ki so pri uporabnikih naleteli na zelo pozitivne odzive. Ker je viziji podjetja Odori sledil razvoj trajnostne embalaže, so izdelki na voljo v embalaži iz aluminija, ki ima manjši vpliv na okolje, ter je namenjena ponovni uporabi. Zanimalo nas je, zakaj ravno aluminij. »Za zaščito naših izdelkov smo aluminij izbrali zaradi svoje uporabnosti, nizke teže, visoke vzdržljivosti, minimalnega vpliva na okolje in preproste ponovne uporabe ter recikliranja.« Kot še doda, lahko izdelke iz aluminija recikliramo v nedogled, ne da bi pri tem izdelki iz recikliranega aluminija izgubili svojo kakovost. Čeprav je stroškovno aluminij ena najdražjih možnosti, pa cena postane sprejemljiva, če pomislimo na številne prednosti.

Ker si skrb za okolje postavljajo kot prioritetno nalogo, so se z Odori v okviru projekta EKO LOGIČNO povezali tudi v podjetju Spar Slovenija ter tako v Intersparu Citypark v Ljubljani postavili prvi Odori Refil avtomat. FOTO: Damjan Žibert

Inovativen projekt ugledal luč sveta

To pa še ni vse. Kar nekaj časa je v njej tlela želja, da bi slovenski javnosti predstavila refil avtomatin pred dnevi ji je uspelo tudi to. Ker si skrb za okolje postavljajo kot prioritetno nalogo, so se z Odori v okviru projekta EKO LOGIČNO povezali tudi v podjetju Spar Slovenija ter tako v Intersparu Citypark v Ljubljani postavili prvi Odori Refil avtomat.

"Iščemo nove poti, da vam lahko na preprost in dostopen način ponudimo vnovično polnjenje embalaž z našimi izdelki." FOTO: Damjan Žibert

Med 42 izdelki jih je kar 10 na voljo v refil embalaži, podjetnica pa je svojim kupcem ponovno uporabo embalaže želela še olajšati. »Vedno več ljudi se zaveda, da je vnovično polnjenje embalaž nujno za prihodnost vseh nas. Zato spreminjamo način, kako so stvari narejene in ponujene v uporabo. Iščemo nove poti, da vam lahko na preprost in dostopen način ponudimo vnovično polnjenje embalaž z našimi izdelki. Prav zato, ker si želim, da bi besedo 'enkratna' uporaba zamenjala 'ponovna' uporaba, sem prišla na idejo o ponovnem polnjenju naših izdelkov,« je povedala na predstavitvi produkta. Ni ji šlo torej le za to, da bi imela trajnostno embalažo, temveč si je želela ustvariti celoten krog. Torej ji je manjkal še omenjeni avtomat, da bi se ta krog ustvaril. »Približno leto dni smo potrebovali, da smo to umestili v tako veliko trgovino, kot je Spar. Zdaj nam je uspelo. Odziv je zelo dober. Kupci prepoznajo to prednost in trajnost. In tudi cene! Embalaže ne plačuješ, temveč le dejansko čistilo, ki je notri oz. ki ga natočiš. Vidi se, da razmišljamo vedno bolj ekološko in trajnostno. Tega nismo prepoznali le v Odori, temveč vsi naši uporabniki, ki nam sledijo in ki uporabljajo naše izdelke.«Kot za konc še doda, delajo na tem, da bi avtomate razširili po vsej Sloveniji. Zaveda se namreč, da so ravno proizvajalci tisti, ki morajo narediti korak naprej ter uporabnike izobraževati ter spodbujati k čim bolj prijaznemu odnosu tako do zdravja kot do okolja.

