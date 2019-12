Kar tretjina koal poginila v požarih v Avstraliji

PODNEBNE SPREMEMBE

Na jugu Avstralije še vedno divjajo gozdni požari. Medtem je zvezna okoljska ministrica sporočila, da bi po ocenah v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales zaradi požarov lahko poginila kar tretjina koal.

Gasilec daje vodo koali FOTO: AP

"Do 30 odstotkov koal v regiji bi lahko poginilo, saj je uničenega okoli 30 odstotkov njihovega habitata. Več bomo vedeli, ko se požari umirijo in lahko podamo pravo oceno škode," je za avstralski ABC dejala okoljska ministrica Sussan Ley. Po prvih ocenah naj bi v požarih do zdaj umrlo okoli 8400 koal, kar je precej višja številka, kot so predvidevali v začetku meseca.

Koale, ki živijo na območju, so zelo ogrožene, saj gre za živali, ki niso preveč hitre. Pri reševanju živali je zato vlada angažirala strokovnjake za koale, ki v divjini vzpostavljajo koridorje za koale, da se lahko zatečejo na varno.

Žejna koala ustavila kolesarje

Avstralska kolesarka Anna Heusler je v petek na svojem Instagramu objavila posnetek koale, ki je sredi peklenske vročine ustavila skupino kolesarjev, ker je bila žejna. "Ustavila sem kolo in stopila je do mene, precej hitro za koalo, in dala sem ji piti iz vseh naših plastenk z vodo, celo na kolo je splezala," je za avstralske medije povedala kolesarka.

Poleg koal požari ogrožajo tudi druge živali, ki živijo na območju, med drugim številne ptice in glodavce. Živali umirajo neposredno v požarih, ali pa zaradi dehidracije in izčrpanosti, ki sta posledica požarov.

Po vsej državi so požari zajeli okoli 5 milijonov hektarjev, od tega 3,4 milijona hektarjev le v Novem Južnem Walesu. Prav v tej zvezni državi naj bi živela največja populacija avstralskih koal – po ocenah jih v tej regiji živi od 15.000 do 28.000. Množični pogin koal zaradi požarov bi to živalsko vrsto lahko pahnil na rob preživetja.

Število koal sicer počasi, a vztrajno upada že zadnjih 20 let, k čemur prispevajo predvsem krčenje njihovega habitata in podnebne spremembe. Še pred letošnjimi požari so strokovnjaki ugotovili, da je populacija v Novem Južnem Walesu in Queenslandu med letoma 1990 in 2010 upadla za kar 42 odstotkov. "Neposredno uničujemo na tisoče hektarjev njihovih gozdov s tem, ko jih krčimo za poljedelstvo in za potrebe lesne industrije. Prav tako pa se njihov razpoložljiv habitat posredno zmanjšuje zaradi podnebnih sprememb," je dejal James Tremain iz Sveta za ohranitev narave iz Novega Južnega Walesa.

Koala je ustavila kolono kolesarjev in prosila za vodo. FOTO: AP

Nov vročinski val grozi, da se bo stanje znova poslabšalo

Čeprav se razmere v tej zvezni državi še niso povsem umirile, samo danes so našteli okoli 95 požarov, od tega jih polovica še ni pod nadzorom, pa se vremenoslovci bojijo ponovnega poslabšanja in izbruhov novih obsežnih požarov. Na zadnji letošnji dan bi namreč temperature lahko dosegle nov vrhunec, ko naj bi živo srebro znova kazalo več kot 40 stopinj Celzija. Dodatno pa bi k požarom lahko prispevali nenadzorovani ognjemeti na silvestrovo.

V Avstraliji že več kot dva meseca divjajo požari, ki se nenadzorovano širijo zaradi močnih vetrov in visokih temperatur. V požarih je umrlo najmanj devet ljudi, nekaj jih še pogrešajo. Ognjeni zublji pa so samo v Novem Južnem Walesu uničili okoli 1000 domov. Požari so izbruhnili sredi enega najhujših sušnih obdobij v zadnjih desetletjih.