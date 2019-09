Princ Harry: Nisem hipi, ker varujem naravo 

ZELENI SVET

A.K. / 30.09.2019, 8:23

Varovanje narave je temelj za naše preživetje in se ne bi smelo dojemati kot hipijevsko, izpostavlja britanski princ Harry, ki je z Meghan Markle in štirimesečnim sinom Archiem na 10-dnevni turneji po Južni Afriki. Vojvoda Sussekški je zapisal, da mora človeštvo premagati pohlep, apatijo in sebičnost, da si zagotovi preživetje na tem svetu.

''Izjemno pomembno je, da se naučimo soobstajati, da zaščitimo najbolj dragocene naravne vire,'' je zapisal vojvoda Sussekški. Harry je svoje razmišljanje delil na desetdnevni turneji po Južni Afriki, in sicer pred obiskom Malavija, kjer bo med drugim obiskal Liwode Nacionalni park, kjer se bo poklonil britanskemu vojaku.

Vojvoda Sussekški je zapisal, da mora človeštvo premagati pohlep, apatijo in sebičnost, da si zagotovi preživetje na tem svetu. FOTO: AP

Britanskega vojaka je namreč pred petimi meseci na misiji v Malaviju, ki skrbi za ohranitev ogroženih vrst in jih ščiti pred krivolovci, ubil slon. 22-letnega ’varnostnika ogroženih živalskih vrst’ je ta napadel med patruljiranjem v nacionalnem parku Liwode. Vojak Mathew Talbotse je prostovoljno javil, da bo del 30-članske izurjene ekipe 'rangerjev', ki se je podala v boj z do zob oboroženimi karteli, ki pobijajo slone in nosoroge na območju Malavija, da prodajajo slonovino in nosorogove rogove, ki na črnem trgu dosegajo vrtoglave zneske.

Ocenjena vrednost nezakonite trgovine z divjimi živalmi in njihovi deli je 19 milijard evrov na leto. Nosorogov rog je dražji od kokaina, heoroina in zlata. Na divjem trgu eksotične ponudbe visoke vrednosti dosega tudi slonovina. Prva odprava za zaščito pred nezakonito trgovino z divjimi živalmi je boj proti organiziranim kriminalnim kartelom na tem območju začela leta 2017.

Princ Harry in njegova družina so bili sicer deležni kritik zaradi letenja z zasebnimi letali, saj letalski izpusti močno onesnažujejo okolje. FOTO: AP

'Treba je ponovno vzpostaviti naravni red med ljudmi in naravo'

Princ Harry je ob tej priložnosti opozoril na ogromne ekosisteme, ki so zgoreli v Afriki, na skupnosti, uničene zaradi želje po kratkoročnem dobičku, in dejal, da je treba obnoviti "naravni red" med ljudmi in prostoživečimi živalmi.

''Nekaterim se to morda zdi hipijevsko. Vendar si ne moremo privoščiti takšne miselnosti. Naučiti se moramo sobivanja, sicer bodo v prihodnjih desetih letih težave postale neobvadljive. Narava nas uči pomena krožnega sistema, v katerem nič ne gre v nič in v katerem ima vsak organizem pomembno vlogo. Če bomo v ta sistem posegali, namesto, da bi se naučili sobivanja, se bo porušil,''je zapisal v britanskem Daily Telegraphu.

Princ Harry in njegova družina so bili sicer deležni kritik zaradi letenja z zasebnimi letali, saj letalski izpusti močno onesnažujejo okolje. A Harry odgovarja, da nihče ni popoln in da mora občasno uporabiti zasebno letalo zaradi svoje varnosti in varnosti svoje družine.