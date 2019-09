ZELENI SVET

Mladi na svojem podnebnem vrhu odrasle pozvali k ukrepanju

A.K. / STA / 21.09.2019, 21:29

Mladi, ki so se množično podali na ulice mest po vsem svetu in od odločevalcev zahtevali odločno podnebno ukrepanje, so danes enako sporočilo ponovili še v prostorih ZN. Na podnebnem vrhu mladih so z Greto Thunberg na čelu starejšim generacijam očitali, da za zaščito podnebja ne storijo dovolj.