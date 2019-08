WHO: Mikroplastika v vodi predstavlja minimalno tveganje za zdravje

ŽIVLJENJSKO

K.H. / 22.08.2019, 9:54

Trenutna količina mikroplastike v pitni vodi predstavlja minilano tveganje za zdravje ljudi, vendar pa so potrebne dodatne raziskave, da smo lahko mirni, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija.

Svetovna zdravstvena organizacija poziva tudi k zmanjšanju onesnaževanja s plastiko po svetu. FOTO: Dreamstime

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila analizo trenutnih raziskav o mikroplastiki v pitni vodi. "Radi bi pomirili porabnike pitne vode po celem svetu: na osnovi ocen trdimo, da je tveganje majhno," je ob objavi analize sporočil koordinator Oddelka za vodo, sanacijo, higieno in zdravje WHO Bruce Gordon.

Dodal je, da so tveganja mikroplastike na zdravje nanašajo predvsem na tri vidike: tveganje za prebavo, kemično tveganje ter tveganja povezana s prisotnostjo biofilma oziroma bakterij.

Analiza, ki povzema zadnja dognanja o mikroplastiki v pitni vodi, je pokazala, da človeško telo mikroplastičnih delcev, večjih od 150 mikrometrov, ne absorbira, absorbcija manjših delcev pa je omejena. Absorpcija in distribucija zelo majhnih mikroplastičnih delcev, vključno z nanodelci, bi sicer lahko bila večja, toda za zdaj ni veliko podatkov o tem.

"Na osnovi omejenih informacij, ki jih imamo, mikroplastika v pitni vodi za zdaj v takšnih količinah, kot se trenutno pojavlja, očitno ne predstavlja velikega tveganja za zdravje. Vendar moramo opraviti več raziskav. Poleg tega pa moramo ustaviti vse večje onesnaževanje s plastiko po svetu," je dejala Maria Neira, direktorica oddelka za javno zdravje, okolje in družbene dejavnike zdravja pri Svetovni zdravstveni organizaciji. "Nujno moramo vedeti več o vplivu mikroplastike na zdravje, saj se nahaja povsod – vključno s pitno vodo."

WHO tako poudarja, da je treba narediti še več raziskav, ki bodo bolj podrobno ocenile izpostavljenost mikroplastiki in njenim možnim vplivom na zdravje ljudi. Poudarjajo tudi, da je treba razviti standardne metode za merjenje mikroplastičnih delcev v vodi, poleg tega pa bi bilo treba bolj temeljito raziskati vire in prisotnost mikroplastike v pitni vodi ter učinkovitost različnih procesov za čiščenje vode.

Sistemi za čiščenje odpadnih voda lahko odstranijo več kot 90 odstotkov mikroplastike iz odpadnih voda, še posebej s pomočjo filtrov, pravijo v WHO. Sistemi za čiščenje pitne vode pa lahko odstranijo delčke, ki so manjši od mikrometra. WHO je ob tem opozoril, da velik odstotek svetovnega prebivalstva trenutno nima ustreznega vodovoda in kanalizacije.