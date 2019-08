Uspešno osemenili jajčeca zadnjih dveh živečih severnih belih nosoroginj

ZELENI SVET

A.K. / STA / 27.08.2019, 10:40

Mednarodni konzorcij znanstvenikov je sporočil, da je uspešno oplodil jajčeca zadnjih dveh še živečih samic severnega belega nosoroga. "Upamo, da bomo uspeli ustvariti zarodke, ki bodo zmožni preživeti," so sporočili. Gre za enega zadnjih poskusov rešitve te podvrste.

Znanstveniki so severnima belima nosoroginjama Najin in Fatu odvzeli deset jajčec, za osemenitev pa jih je dozorelo sedem. Z intercitoplazemsko injekcijo sperme so jih 25. avgusta v laboratoriju v Cremoni umetno oplodili. Uporabili so zamrznjeno spermo dveh že poginulih belih nosorogov, Sunija in Sauta.

"Prihodnost severnega belega nosoroga je sedaj odvisna le od umetnih tehnik oplojevanja," so še dejali znanstveniki. FOTO: Dreamstime

Zdaj bodo počakali, ali bo oploditev uspela in se bodo zarodki začeli razvijati. Če se bodo, jih bodo vsadili v samice južnega belega nosoroga. Nobena od še živečih samic severnega belega nosoroga namreč ne more nositi ploda zaradi različnih zdravstvenih težav.

Zadnji samec poginil lani

"Prihodnost severnega belega nosoroga je sedaj odvisna le od umetnih tehnik oplojevanja,"so še dejali znanstveniki. Zadnji samec severnega belega nosoroga je namreč poginil leta 2018, na svetu pa naj bi bili samo še omenjeni samici Najin in Fatu. Živita v konservatorskem parku v Keniji pod stalnim nadzorom oboroženih stražarjev pred divjimi lovci.

Severni beli nosorog ali severni oglatoustni nosorog je ena od dveh podvrst belega nosoroga - druga je južni beli nosorog. Nekdaj je živel v več državah vzhodne in srednje Afrike južno od Sahare.