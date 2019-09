Nemški okoljevarstveniki opozarjajo na negativen vpliv električnih skirojev

ZELENI SVET

K.H. / STA / 03.09.2019, 12:06

Okoljevarstveniki iz Nemčije opozarjajo, da so električni skiroji nepotrebni, saj bi poti, ki jih uporabniki z njimi prevozijo, lahko prehodili ali prekolesarili. Zato menijo, da niso tako zelo okolju prijazni.

Električni skiroji okolje obremenjujejo bolj kot kolesa. FOTO: Dreamstime

Električni skiroji, ki so vse bolj priljubljeni in pogosti v mestih po Evropi, niso tako zelo okolju prijazni, kot se zdi, opozarja nemška okoljevarstvena agencija Green Environment (UBA). Kot so poudarili, z njimi ponavadi prevozimo pot, ki bi jo lahko tudi prehodili, okolje pa obremenjujejo bolj kot kolesa.

"Poti, ki jih uporabniki prevozijo s skiroji, bi lahko prehodili, prevozili z vlakom ali kolesom," je dejala predsednica UBA Maria Krautzberger. Kot je pojasnila, kolesa veliko manj obremenjujejo okolje.

Po njenem mnenju bi morali ponudniki skiroje postaviti na mestna obrobja, da bi uporabniki z njimi premagovali daljše razdalje in nadomeščali avtomobile.

Ob tem je Krautzbergerjeva spomnila na preveliko uporabo avtomobilov v mestih, saj pomembno prispevajo k onesnaževanju zraka in večjemu hrupu. Zato je mestne oblasti pozvala, da podaljšajo kolesarske poti in zgradijo nove pločnike, da bi čim več ljudi prepričali k uporabi drugih oblik prevoza in hoji.

Uporabo električnih skirojev pa zagovarja nemški minister za transport Andreas Scheuer, ki meni, da so pomembna dopolnitev javnega prevoza v urbanih središčih. Predlagal je, da bi lahko uporabljali cestne pasove, ki so namenjeni avtobusom, vendar je bil njegov predlog deležen številnih kritik, tako s strani predstavnikov policije kot tudi javnega prevoza.