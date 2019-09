Britanska policija podnebnim aktivistom preprečila zaprtje Heathrowa

ZELENI SVET

A.K. / STA / 13.09.2019, 12:08

Londonska policija je s kordonom preprečila podnebnim aktivistom, da bi z uporabo dronov blokirali letalski promet na letališču Heathrow. Akcijo protestnikov, ki želijo preprečiti izgradnjo tretje letališke steze in znižati škodljive izpuste, naj bi onemogočili tudi z motilci signala.

Cilj protestnikov je bil zračni prostor nad letališčem napolniti s toliko droni, da bi morali pristojni enega najprometnejših evropskih letališč zapreti za ves konec tedna. To bi prizadelo več 10.000 potnikov.

Londonska policija je s kordonom preprečila podnebnim aktivistom, da bi z uporabo dronov blokirali letalski promet na letališču Heathrow. FOTO: AP

Za protestno akcijo stoji gibanje Heathrow Pause, povezano s podnebnim gibanjem švedske aktivistke Grete Thunberg. Policija je v četrtek aretirala pet njegovih vodilnih članov, zaradi česar so preostali člani po navedbah okrnili svoje prvotne plane.

'Potniki bodo veseli, mi pač ne'

Ob letališču se je danes zjutraj kljub temu zbralo več aktivistov, ki so nameravali upravljati manjše drone. Policija jim je preprečila dostop do neposredne bližine letališča, nato pa so protestniki ugotovili še, da letalnikov ne morejo spraviti v zrak, ker je signal med letalniki in daljinskimi upravljavci onemogočen.

"Ovirajo signal, ne moremo ga dobiti," je na posnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal eden od protestnikov, ki se je očitno nahajal na obrobju letališkega kompleksa."Potniki bodo veseli, mi pač ne," je dodal.

Podnebni protest FOTO: AP

Tiskovni predstavnik londonske policije ni uporabe motilcev niti zanikal niti potrdil. Dejal je le, da nikoli ne komentirajo svojih varnostnih taktik.

Na Heathrowu so doslej zaradi dronov že morali začasno prekiniti promet. Po tistem so napovedali vlaganja v zaščito pred droni, enako pa velja tudi za britansko letališče Gatwick, kjer so morali decembra zaradi preletov dronov prizemljiti vsa letala.

Britanska vlada je zeleno luč za izgradnjo tretje steze po več desetletjih žgočih razprav prižgala lani. Heathrow je junija objavil načrt razširitve, ki je med drugim predvidel preusmeritev strug rek in cest. Gradnja naj bi stekla leta 2022, steza pa naj bi bila dokončana leta 2026. Novih terminalov naj medtem ne bi bilo do leta 2050.

Letališče, ki predstavlja pomembno vozlišče za potniški in tovorni promet, želi povečati zmogljivosti in namesto sedanjih 78 milijonov potnikov dnevno sprejeti 130 milijonov potnikov dnevno.

Letalska skupina IAG, pod okrilje katere sodi britanski British Airways, je Heathrow nedavno obtožila, da prikriva pravo vrednost izgradnje tretje steze ter strošek prenaša na letalske družbe in posledično potnike.