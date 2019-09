V 33 podjetjih nič več plastičnih nosilnih vrečk

ZELENA SLOVENIJA

N.S. / 02.09.2019, 11:09

Tri mesece in pol po podpisu kodeksa za zmanjšanje prodaje lahkih plastičnih nosilnih vrečk je ta stopil v veljavo. Podpisalo ga je 33 slovenskih podjetij, ki so se tako prostovoljno zavezala, da plastičnih vrečk svojim potrošnikom ne bodo več prodajala.

Danes je začel veljati Kodeks za zmanjšanje prodaje plastičnih nosilnih vrečk, ki spodbuja slovenska podjetja in trgovce k opuščanju plastičnih nosilnih vrečk v maloprodaji. Kodeks sta 15. maja podpisala minister Simon Zajc in predsednica Trgovinske zbornice Slovenije Mariča Lah.

Nakupovanje in plastične vrečke FOTO: Shutterstock

Kot so sporočili z okoljskega ministrstva, je kodeks do zdaj podpisalo 33 slovenskih podjetij. Kodeks sicer spodbuja trgovska podjetja k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem želijo trgovci prispevati k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja.

Trgovci, ki so pristopili h kodeksu, se prostovoljno zavezujejo, da na blagajnah svojih maloprodajnih mest potrošnikom ne bodo več prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk, ki so izdelane iz originalnega granulata z debelino stene manj kot 50 mikronov, ter plastičnih nosilnih vrečk, ki vsebujejo manj kot 80 odstotkov vsebnosti reciklata.