Imate predlog, kako izboljšati podnebno politiko?

12.09.2019

Ministrstvo za okolje in prostor je v enomesečno javno obravnavo podalo predlog zakona o podnebni politiki, katerega glavni cilj je doseči ogljično nevtralnost do leta 2050.

Zakon o podnebni politiki po pojasnilih ministrstva vzpostavlja mehanizme, preko katerih se bo podnebna politika izvajala v vseh sektorjih za dosego zastavljenih ciljev. Ti mehanizmi med drugim obsegajo pripravo in sprejem dolgoročne podnebne strategije, ki bo analizirala stanje in določila cilje glede emisij toplogrednih plinov za leta 2030, 2040 in 2050.

Prav tako predlog predvideva pripravo in sprejem nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov, ki bodo kot programski dokument operacionalizirali podnebno strategijo in določili vmesne cilje ter ukrepe za njihovo doseganje. Ministrstvo predlaga tudi pripravo in sprejem letnega poročila kot instrumenta spremljanja uspešnosti izvajanja podnebne politike, ustanovitev podnebnega sveta kot posebnega posvetovalnega telesa vlade, predlog zakona pa opredeljuje tudi vloge okoljskega ministrstva kot koordinatorja za izvajanje podnebne politike na vseh ravneh.

Ministrstvo bo pripombe in predloge do 12. oktobra sprejemalo na elektronskem naslovu gp.mop@gov.si.

Predlagajo razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v oktobru

Ministrstvo za okolje s predlogom zakona predlaga tudi razglasitev podnebnega dne vsak tretji četrtek v oktobru, ko se bodo izvajale aktivnosti za podporo podnebni politiki.

Predlog zakona o podnebni politiki sicer določa le okvir za vzpostavitev podnebne politike v Sloveniji, medtem ko bo podnebna politika natančneje določena ter operacionalizirana v dolgoročni podnebni strategiji ter v preostalih razvojnih sektorskih dokumentih, so pojasnili na okoljskem ministrstvu. Cilji predloga zakona pa sledijo podnebnim ciljem pariškega sporazuma, ki ga je leta 2016 ratificirala tudi Slovenija in se začne izvajati januarja 2021.

Po mnenju ministrstva je zaradi razsežnosti podnebnih sprememb ter medsektorske in meddržavne narave Slovenije ključno, da država sprejme zakon o podnebni politiki, s katerim bo celovito uredila mehanizme in okvir za zmanjševanje vplivov podnebnih sprememb.

Osnovni namen in cilj podnebne politike je, da do sredine tega stoletja zagotovi prehod v trajnostni razvoj gospodarstva in družbe, ki temelji na neto ničelnih emisijah toplogrednih plinov, obnovljivih virih energije, trajnostni proizvodnji in potrošnji v mejah zmogljivosti planeta ter v koreniti spremembi našega razmišljanja in življenjskega sloga.