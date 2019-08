Znanstveniki zaskrbljeni: tudi na Arktiki 'sneži' mikroplastika

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / 15.08.2019, 9:57

Celo na Arktiki 'snežijo' delci mikroplastike. Ti s snegom padejo z neba in onesnažujejo Arktiko. Znanstvenike je šokiralo veliko število plastičnih delcev, ki so jih odkrili pri analizi vzorcev snega. To pomeni, da najverjetneje celo na območju, za katerega smo verjeli, da je eno izmed najbolj neokrnjenih na svetu, ljudje že vdihujejo mikroplastiko iz zraka.

V znanstveni reviji Science Advances je nemško-švicarska ekipa znanstvenikov objavila študijo, v kateri opozarjajo, da so na Arktiki v litru zaznali več kot 10.000 mikroplastičnih delcev.

Posledice, ki jih ima mikroplastika na zdravje živali in tudi ljudi, ki naj bi na teden pojedli približno pet gramov plastike, še niso podrobno raziskane, čeprav na tem področju potekajo intenzivne preiskave. FOTO: Shutterstock

Arktiko dojemamo kot enega izmed najbolj nedotaknjenih in neokrnjenih delov sveta, zato so raziskovalci presenečeni nad rezultati analize snega. Žal se je izkazalo, da je na Arktiki precej več mikroplastike, kot so pričakovali.

Raziskovalci so zbrali vzorce snega s Spitsbergov. V njih so našli veliko število mikroplastičnih delcev, a je bila večina tako majhna, da je bilo nemogoče določiti njihov izvor. Kaže, da je bila večina sestavljena iz naravnih materialov, kot sta denimo rastlinska celuloza in živalsko krzno, vendar so v vzorcu našli tudi delce sintetičnih vlaken, gum in kemikalij.

"Pričakovali smo, da bomo našli nekaj mikroplastičnih delcev, a da smo jih našli toliko, je bil pravi šok za nas." FOTO: Dreamstime

Vodja študije, Dr. Melanie Bergmann, je za BBC povedala: "Pričakovali smo, da bomo našli nekaj mikroplastičnih delcev, a da smo jih našli toliko, je bil pravi šok za nas."Večina delcev je v sneg prišla iz zraka. Raziskovalci menijo, da mikroplastiko na neobljudene dele sveta prinašajo vetrovi in ​​nato prepotujejo velike razdalje skozi ozračje. Delci se nato "izperejo" iz ozračja s padavinami, zlasti snegom.

Mikroplastika je definirana kot širok spekter sintetične in polsintetične plastike z velikostjo delcev, ki niso večji od petih milimetrov. Posledice, ki jih ima mikroplastika na zdravje živali in tudi ljudi, ki naj bi na teden pojedli približno pet gramov plastike, še niso podrobno raziskane, čeprav na tem področju potekajo intenzivne preiskave.