Znanstveniki svarijo: toplogredni plini dosegli rekordno raven

A.K. / 13.08.2019, 6:10

Toplogredni plini, ki se sproščajo v ozračje, so v letu 2018 dosegli rekordno raven, h globalnem segrevanju pa prispevajo kar 43% več kot so leta 1990, je razvidno iz novega poročila ameriškega meteorološkega društva. Pri nastanku poročila je sodelovalo kar 475 znanstvenikov.

V novem poročilu so znanstveniki izpostavili še nekatere ključne ugotovitve, med njimi, da je bilo leto 2018 četrto najtoplejše zabeleženo leto doslej, piše CNN.Gladina morja se je že sedmo leto zapored dvignila na rekordno raven.

Poročilo je tako pokazalo, da se je letna gladina morja dvigala že sedmo leto zapored in dosegla rekordno višino zadnjih 26 let, odkar so gladino morja začeli meriti s satelitskimi posnetki. "Nov dvig gladine odraža stalni trend," je zapisano v poročilu.

Poročilo navaja tudi, da predhodni podatki kažejo, da"ledeniki po vsem svetu še naprej izgubljajo maso že 30. leto zapored." Od 25 ledenikov, ki so zajeti v poročilu, je le en zabeležil pozitivno bilanco. Od leta 1980 je kumulativna izguba enakovredna izgubi 24 metrov od vrha povprečnega ledenika," so zapisali v poročilu.

"Vsako leto od začetka 21. stoletja je bilo toplejše od povprečja 1981–2010," je še zapisano v poročilu. "V letu 2018 so prevladujoči toplogredni plini, ki se sproščajo v Zemljino ozračje - ogljikov dioksid, metan in dušikov oksid - še naprej naraščali in dosegali nove rekordne vrednosti.

Zaskrbljujoče povečanje vpliva na segrevanje ozračja

Pravzaprav so v poročilu ugotovili, da so se vplivi toplogrednih plinov na segrevanje planeta povečali za zaskrbljujočih 43% od leta 1990.

Pri nastanku poročila je sodelovalo kar 475 znanstvenikov iz 57 držav: "To je še eno strokovno, znanstveno utemeljeno poročilo, ki vzbuja skrb zaradi podnebne krize," je za CNNdejal Marshall Shepherd, profesor geografije in atmosferskih znanosti na univerzi v Georgie. Shepherd je še dejal, da se"DNK podnebnih sprememb jasno odraža v našem vremenu, produktivnosti kmetijstva, izzivih z oskrbo z vodo, javnem zdravju in celo skrbi glede nacionalne varnosti."