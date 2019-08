Zaradi pretople vode množični pogin lososa na Aljaski

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / 17.08.2019, 16:18

Aljasko so to poletje prizadele visoke temperature, ki so vplivale na povišanje temperature vode. Zaradi posledic vročinskega stresa je ogrožena populacija lososa, ki masovno poginjajo, opozarjajo znanstveniki.

Znanstveniki so zaznali hitro upadanje populacij več sort aljaškega lososa. Kot piše CNN, se je ekipa znanstvenikov podala na odpravo na reko Koyuk, kjer so tisti dan na območju našteli kar 850 poginulih primerkov lososa. Na območju Aljaske pa je prijavljenih še več množičnih poginov. Predvidevajo, da je številka v resnici še štirikrat do desetkrat višja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na poginulih ribah so iskali znake parazitov in okužb, a jih niso našli. Najverjetneje je množični pogin lososov posledica vročinskega stresa, saj je temperatura vode med vročinskim valom občutno narasla. Kot pojasnjuje znanstvenica Sue Mauger, je leto 2019 podrlo vse temperaturne rekorde, ki so jih pričakovali, narasla je tudi temperatura morja.

Na poginulih ribah so iskali znake parazitov in okužb, a jih niso našli. FOTO: Shutterstock

Zvišanje temperature vode pa na populacijo lososa negativno vpliva na številne načine, odvisno od vrste. Nekatere vrste zaradi toplejše vode ne dobijo dovolj kisika, nekatere pa nimajo dovolj energije za drstenje.

Populacije lososa so sicer ogrožene tudi zaradi pretiranega ribolova. Zmanjšanje populacije pa ima negativen vpliv tudi na ostale živalske vrste. Orke, ki so tudi same ogrožene, se denimo hranijo z lososom. Populacija ork pa zaradi maloštevilnega plena že začenja upadati.