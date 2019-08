Voda, ki je nastala po taljenju ledu na Grenlandiji, bi lahko napolnila 4,4 milijona olimpijskih bazenov

PODNEBNE SPREMEMBE

Vročinski val, ki je minuli teden zrušil vročinske rekorde v petih evropskih državah, se zdaj zadržuje nad Grenlandijo in pospešuje taljenje otoške ledene plošče. Talilo naj bi se je že prek 50 odstotkov. Posledica bodo velike izgube ledu na Arktiki, pa dvig morske gladine, ki ima lahko usodne posledice.

Največji otok na svetu Grenlandija je polavtonomen danski teritorij med Atlantskim in Arktičnim oceanom, kar 82 odstotka površine otoka pa prekriva led. A področje ledene plošče, na katerem se pojavljajo znamenja taljenja, se iz dneva v dan veča in je zdaj doseglo rekordnih 56,5 odstotka, podatke danskega meteorološkega zavoda povzemajo tuje tiskovne agencije.

Po sicer še neuradnih podatkih, je bil letošnji julij nov temperaturni rekorder, saj tako vročega meseca globalno še nismo zabeležili. Pred njim je bil najbolj vroč mesec julij 2016. FOTO: AP

Površina ledu na Grenlandiji se zaradi globalno višjih temperatur sicer pospešeno zmanjšuje že od začetka 21. stoletja. Od leta 2003 se je hitrost izginjanja ledu povečala kar za štirikrat, taljenje pa prispeva k dvigu morske gladine. To poletje pa je ledena površina na Grenlandiji zabeležila največji 'udarec'. Zaradi neobičajno visokih temperatur se je zgolj v teh nekaj dneh stalilo kar 11 milijard ton ledene ploskve, kar je približno enako kot prostornina 4,4 milijona olimpijskih bazenov, CNN povzema danske znanstvenike.

Na Grenlandiji se je v juliju stalilo 197 milijard ton ledu, kar je ekvivalent 80 milijonom olimpijskih bazenov. FOTO: AP

Led se tali zaradi vročinskega vala, ki je nad Grenlandijo prišel, potem ko se je iz Severne Afrike in Španije minuli teden premaknil globlje v Evropo in poskrbel za več temperaturnih rekordov. Novo najvišjo temperaturo v zgodovini so zabeležili v Belgiji, Nemčiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.

Temperature na Grenlandiji naj bi se do konca tega tedna sicer znižale, to pa žal še ne pomeni, da se bo taljenje nehalo.