Slovenci pri ukrepanju proti podnebnim spremembam nad povprečjem EU

PODNEBNE SPREMEMBE

K.H. / STA / 11.09.2019, 15:43

Slovenci presegamo evropsko povprečje, ko govorimo o ukrepanju proti podnebnim spremembam, kažejo zadnje raziskave Eurobarometra. Kar 82 odstotkov vprašanih redno ločuje odpadke in se trudi, da jih zmanjšuje.

V zadnjih šestih mesecih se je delež Slovencev, ki ukrepajo proti podnebnim spremembam, povečal. FOTO: Shutterstock

Delež Slovencev, ki ukrepajo proti podnebnim spremembam, se je v zadnjih šestih mesecih povečal za 13 odstotnih točk na 79 odstotkov in tako močno presega povprečje EU (60 odstotkov). 82 odstotkov vprašanih si prizadeva za zmanjšanje odpadkov in jih redno ločuje za recikliranje – povprečje EU je pri 75 odstotkih, kažeta raziskavi Eurobarometra.

Nedavni raziskavi sta pokazali, da evropska javnost močno podpira podnebno in energetsko politiko EU. Delež Slovencev, ki podnebne spremembe vidijo kot "zelo resno" težavo, je sicer dosegel 76 odstotkov, kar je kljub povečanju za pet odstotnih točk še vedno tri odstotne točke pod povprečjem EU, so sporočili iz Evropske komisije.

Večina Slovencev ločuje odpadke in se trudi, da jih ustvarja čim manj. FOTO: Shutterstock

Anketiranci so tudi sicer izrazili podporo čistejši, varnejši in dostopnejši energiji v EU, so poudarili v Bruslju. "Rezultati raziskav so zelo spodbudni ter potrjujejo pozitivne trende v zvezi z ozaveščenostjo ljudi o podnebnih spremembah, njihovimi željami po ukrepanju s strani EU in držav članic ter pripravljenostjo za osebno vključevanje v podnebne ukrepe," so navedli.

Rezultate anket bodo uporabili tudi pri oblikovanju evropske podnebne in energetske politike v naslednjih petih letih.

Podnebje je tudi v ospredju finskega predsedovanja Svetu EU. Finska predseduje pod sloganom Trajnostna Evropa, trajnostna prihodnost, premier Antti Rinne pa se je pred evropskimi poslanci zavzel, da bi EU prevzela vodilno vlogo v boju proti podnebnim spremembam.