Greta oštela ameriške politike: Ne trudite se dovolj

Švedska najstnica, ki se še vedno mudi na svoji aktivistični turneji po ZDA, je ameriškim politikom očitala, da si ne prizadevajo dovolj, da bi ustavili podnebne spremembe. Ne kujte me v zvezde, ampak ukrepajte, je pozvala kongresnike. Najnovejše meritve namreč kažejo, da emisij toplogrednih plinov povzročajo še hitrejše globalno segrevanje, kot so predvidevali doslej.

"Vem, da se trudite, ampak na žalost ne dovolj," je med obiskom ameriškega kongresa dejala Greta Thunberg, švedska najstnica, ki je postala simbol mladih, ki se borijo za boljšo podnebno politiko.

V ameriški kongres je prišla na povabilo demokratov. A ameriški politiki najbrž niso pričakovali, da jim jih bo 16-letnica tako napela. "Ne vabite nas sem samo zato, da nam poveste, kako vas navdihujemo, ne da bi dejansko kaj naredili," je bila kritična Greta, ki si ne želi pohval, ampak dejanskih ukrepov. Švedska aktivistka je ena od številnih mladih aktivistov z vsega sveta, ki so jih povabili v kongres.

Senator iz Massachusettsa Ed Markey, ki vodi podnebno ekipo, je ignoriral Gretin poziv, da naj je "ne kujejo v zvezde", saj je deklico označil za "velesilo". "To težavo si osvetlila na način, kot je ni še nihče," je dejal Markey.

Namesto osebne izjave, kar je običajno ob takšnih obiskih, je Thunbergova kongresnikom poslala zadnje poročilo o segrevanju ozračja skupaj z nekaj svojimi mislimi. "Podajam to poročilo kot dokaz, saj nočem, da poslušate mene. Želim, da poslušate znanstvenike. In želim si, da vas znanost združi. In potem želim, da sprejmete ukrepe," je bila jasna Greta. "Slišimo te. Ta problem bo del politike kongresne zgradbe, saj se čas izteka," je obljubil Markey.

"Ne gre za nas ... Ne želimo, da poslušate nas. Želimo, da poslušate znanstvenike,"je še dodala Greta.

Oblast v Washingtonu je sicer razdeljena na dve strani, med katerimi si ena prizadeva za rešitve, druga pa zavrača znanost in dejstva.

V petek se bo udeležila globalnih podnebnih protestov

Thunbergova se je med svojim obiskom ZDA že srečala z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo, ki jo je označil za "eno največjih zagovornic našega planeta".

Za petek so sicer napovedani novi podnebni protesti po vsem svetu. V 139 državah se bo odvilo 4638 dogodkov. Prav tako pa se bodo protesti nadaljevali tudi v naslednji petek. Pobudnica protestov se bo v petek v ZDA udeležila globalnih demonstracij za okolje oziroma podnebje. V ponedeljek pa se bo v New Yorku udeležila podnebnega vrha svetovnih voditeljev.

Thunbergova je avgusta prečkala Atlantik z jadrnico na sončno energijo in pristala v New Yorku. Od tam se je podala v Washington, kjer se je udeležila protesta pred Belo hišo. Ameriški predsednik Donald Trump je namreč napovedal umik ZDA iz pariškega podnebnega sporazuma.

Doslej so se globalne temperature zvišale za eno stopinjo Celzija, pa se svet že sooča z vse bolj smrtonosnimi vročinskimi valovi, sušami, poplavami, tropskimi cikloni in naraščanjem morske gladine. FOTO: Dreamstime

Najnovejše meritve: ozračje se segreva še hitreje kot je predvideno v pariškem sporazumu

Meritve po novih modelih so razkrile zaskrbljujoče podatke: emisije toplogrednih plinov povzročajo še hitrejše globalno segrevanje, kot je bilo predvideno. Novi modeli bodo v naslednjem poročilu Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC) leta 2021 zamenjali tiste, ki so jih pri dosedanjih projekcijah uporabljali znanstveniki Združenih narodov.

Izračuni, ki so nastali v dveh vodilnih raziskovalnih centrih v Franciji, so pokazali, da bi se povprečne temperature do leta 2100 lahko zvišale za 6,5 do sedem stopinj Celzija. To je za dve stopinji več od aktualne napovedi, ki je bila vključena v pariškem podnebnem sporazumu. Slika je tako še precej bolj pesimistična od aktualnega scenarija IPCC.

Novi izračuni tako na glavo postavljajo ukrepe, ki so jih svetovni voditelji dogovorili v Parizu aprila 2016. Cilje pariškega podnebnega sporazuma, s katerim naj bi dvig globalne temperature omejili občutno pod dve stopinji Celzija, bo tako še težje doseči. Scenarij, po katerem naj bi globalno segrevanje ostalo pod dvema stopinjama Celzija, je vprašljiv, je ob razkritju novih izračunov opozoril Olivier Boucher, vodja Inštituta Pierre Simon Laplace Climate Modelling Centre.