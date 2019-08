Zaradi podnebnih sprememb bo do konca stoletja več sto milijonov ljudi prisiljenih v selitev

PODNEBNE SPREMEMBE

A.K. / STA / 30.08.2019, 12:58

Če človeštvo ne bo drastično zmanjšalo izpustov toplogrednih plinov, bo taljenje ledenikov do konca stoletja povzročilo občutno zvišanje gladine oceanov in več sto milijonov ljudi prisililo v selitev, kaže osnutek poročila Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC). Strokovnjaki svarijo tudi pred hitrim taljenjem permafrosta.

Kot je v osnutku poročila zapisal IPCC, bi lahko uničujoče spremembe, ki se že dogajajo, drastično zmanjšale svetovne zaloge rib, postoterile obseg škode zaradi orkanov in drugih vremenskih ujm ter stotine milijonov ljudi prisilile v selitev zaradi zviševanja morske gladine. Obilici vode zaradi taljenja ogromnih gmot ledu bo sledilo pomanjkanje pitne.

Če človeštvo ne bo drastično zmanjšalo izpustov toplogrednih plinov, bo taljenje ledenikov do konca stoletja povzročilo občutno zvišanje gladine oceanov in več sto milijonov ljudi prisililo v selitev. FOTO: Thinkstock

Do konca stoletja bi se lahko stalilo več kot 30 odstotkov permafrosta na severni polobli, kar bi v ozračje spustilo milijarde ton ogljika in še pospešilo globalno segrevanje. Taljenje permafrosta, trajno zamrznjenih tal, je problematično predvsem zaradi tega, ker so površine s takšno podlago običajno močvirnate. V toplem delu leta se običajno odtali le tanek zgornji sloj. Zaradi višjih temperatur ozračja se tali vse debelejši sloj tal, pri tem pa se sproščajo toplogredni plini, ki so bili prej vezani v zmrznjenih tleh.

Uničujoče spremembe, ki se že dogajajo, bi lahko drastično zmanjšale svetovne zaloge rib, postoterile obseg škode zaradi orkanov in drugih vremenskih ujm ter stotine milijonov ljudi prisilile v selitev zaradi zviševanja morske gladine. FOTO: iStock

Okoli 900 strani dolgo poročilo predstavlja četrto tovrstno publikacijo IPCC, ki deluje pod okriljem Združenih narodov, v manj kot letu dni. Vsem štirim poročilom je skupno, da človeštvo pozivajo h korenitim spremembam načina potrošnje in življenja, da bi se izognili najhujši obliki podnebnih sprememb.

Celotno poročilo s priporočili odločevalcem naj bi IPCC objavil 25. septembra, kar bo malce prepozno, da bi ga lahko obravnavali udeleženci podnebnega vrha v New Yorku. Ti se bodo zbrali dva dni prej. Generalni sekretar ZNAntonio Guterresod srečanja med drugim pričakuje povečanje doslej sprejetih podnebnih zavez.