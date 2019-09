S kolesi dostavili več kot 100.000 paketov in 'prihranili' 10 ton ogljikovega dioksida

GOSPODARSTVO

Pred tremi leti so v Ljubljani vzpostavili pilotni projekt zelene dostave s kolesi. V zadnjih treh letih so z jeklenimi konjički dostavili več kot 100.000 paketov, pri tem prekolesarili okoli 60.000 kilometrov in zmanjšali ogljični odtis za več kot deset ton ogljikovega dioksida. V kooperativi LMC pa so ponosni, da so prejeli tudi mednarodno priznanje Dobra praksa.

"Spletna prodaja je v nenehnem porastu. V Sloveniji že več kot 85 odstotkov uporabnikov interneta opravi letno preko 1.000.000 spletnih nakupov. Dostavna podjetja beležijo več kot 30-odstono letno rast števila paketov v dostavi, zato je predvidljivo, da se bo v naslednjih treh letih število paketov podvojilo. Mestna središča so že danes preobremenjena z velikimi dostavnimi vozili, ki so eden večjih onesnaževalcev zraka. Vsakršno povečanje bo še dodatno obremenilo že tako krhko ravnovesje med uporabniki peš con. Ena izmed rešitev je v uvedbi alternativnih oblik dostave, med katerimi prednjači kolesna dostava," izpostavljajo v Kooperativi LMC Zelena dostava.

Pred dobrimi tremi leti so v Ljubljani vzpostavili pilotski projekt dostave s kolesi. Namen je bil, da se v praksi preverijo prednosti, slabosti in finančno vzdržnost kolesne dostave, pojasnjujejo. FOTO: Marko Beličič

V večjih evropskih mestih se sistematično uvaja kolesna dostava, saj so izkušnje pokazale, da je dostava s tovornimi kolesi najmanj moteča za ostale uporabnike peš cone. Pravzaprav je to edina res ekološka dostava, saj nima škodljivih emisij, ne povzroča hrupa ter zagotavlja trajnostno mobilnost. V mnogih anketah so prebivalci in obiskovalci mestnih središč največ naklonjenosti izkazali ravno kolesni dostavi, pojasnjujejo.

Kako je potekal projekt?

Kooperativa LMC Zelena dostavaje neprofitna organizacija in socialno podjetje, katere poslanstvo je kolesna dostava tovora v mestnih središčih, brez negativnih vplivov na okolje. Predani razvoju trajnostne mobilnosti, ogljični nevtralnosti in socialni vključenosti, jim je uspelo prijeti mednarodno priznanje Dobra praksa, ki je sprejeta doma in v tujini, pojasnjujejo.

Večjim logističnim podjetjem so ponudili dodatno podporo pri dostavi 'zadnje milje' s pomočjo tovornih koles. Ker ima večina podjetij v svojih družbenih zavezah zapisano predanost ''zeleni dostavi'', so nekatera v kolesni dostavi prepoznala dodano vrednost in skladnost z danimi zavezami. K sodelovanju so uspeli pritegniti dve izmed največjih logističnih podjetij pri nas DPD in GLS, ki so jim v dostavo zaupali del svojih paketov, namenjenih v mestno jedro. S tem so v obstoječi dostavni verigi način dostave nadgradili z ekološko, zeleno dostavo s pomočjo tovornih koles, kar je bistveno zmanjšalo potrebo po vstopu njihovih velikih dostavnih vozil v središče mesta.

Kot izpostavljajo v kooperativi LMC, so s tem pridobili vsi: ''Dostavna podjetja, ker se lahko s pomočjo kolesne dostave bolje prilagajajo potrebam svojih strank, ki se nahajajo v peš coni, saj je sicer dostop za tovorna vozila časovno omejen ali pa celo prepovedan. Največ pa so pridobili prebivalci in obiskovalci mestnega jedra ter ostali uporabniki peš cone.'' FOTO: Marko Beličič

Rezultat je, da se je v zadnjih treh letih s kolesi dostavilo preko 100.000 paketov, pri tem prekolesarilo okoli 60.000 kilometrov in zmanjšalo ogljični odtis za več kot 10 ton ogljikovega dioksida.

Zaposlili pet ljudi iz skupine težje zaposljivih

Kolesna dostava je preprosta in jo lahko opravlja vsakdo, ki zna kolesariti. Zato je poslovni model še dodatno prilagojen družbeno koristnemu delovanju v posameznih okoljih. V projekt kolesne dostave se aktivno vključuje ljudi, ki so del ranljivih skupin, oziroma težje zaposljivi iskalci zaposlitve. Skozi ukrepe znotraj socialnega podjetja se na ta način izboljša njihovo družbeno vključenost (psiho-socialna reintegracija) in posledično zmanjša njihova odvisnost od različnih ukrepov pristojnih institucij (ZZZS, CSD). Pri tem sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje in aktivno izvajajo učne delavnice. Do danes jim je uspelo redno zaposliti pet ljudi, vse iz skupine težje zaposljivih.