Množica podnebnih aktivistov uprizorila simboličen 'pogreb' švicarskega ledenika

Množica podnebnih aktivistov se je simbolično poslovila od švicarskega ledenika, ki bo zaradi globalnega segrevanja do leta 2030 popolnoma izginil.

Podnebni aktivisti so se poslovili od ledenika Pizol, ki leži v Švici, poroča BBC.Ledenik, ki leži na 2600 m nadmorske višine, se zaradi naraščanja temperature ozračja tali vedno hitreje. Strokovnjaki predvidevajo, da bo do leta 2030 popolnoma izginil. ’’Ledenik sem obiskal neštetokrat, zato je to kot slovo od dobrega prijatelja,’’je dejal Matthias Huss iz univerze v Zürichu. Poslavljanje od ledenika Švici, kjer stoji okoli 1500 ledenikov, sledi podobni akciji na Islandiji.

Naraščanje gladine morja se nadaljuje

V primerjavi z obdobjem 1980-2000 se bo gladina morij do leta 2100 zvišala za skoraj pol metra, če se bo Zemlja segrela za dve stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo. V scenariju ogrevanja za od tri do štiri stopinje bi dvig lahko dosegel 84 centimetrov, svarijo svetovni znanstveniki pod okriljem Mednarodnega panela za podnebne spremembe (IPCC).

Brez konkretnih ukrepov za prilagajanje na podnebne spremembe bi se lahko strošek poplav zaradi neviht letno zvišal za od 100- do 1000-krat do leta 2100. Obalne regije se bodo morale prilagajati na novo realnost, kar v primeru bogatih držav verjetno pomeni gradnjo zaščit na morju, v primeru revnih pa selitve na višje ležeče terene.

Ne glede na obseg izpustov ogljikovega dioksida se bodo morala številna svetovna mega mesta in majhne otoške države pripraviti na večjo pogostost danes izrednih ravni morske gladine.

Osnutek poročila izpostavlja tudi, da bi se lahko do leta 2100 stalilo od 30 do 99 odstotkov zgornjih ravni permafrosta. Če bi takoj občutno zmanjšali izpuste, bi lahko velik del permafrosta ohranili.