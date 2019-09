Zaveza za več kot 10 milijonov ton reciklirane plastike v novih izdelkih

GOSPODARSTVO

Več kot 100 javnih in zasebnih partnerjev iz celotne vrednostne verige plastike bo podpisalo izjavo zavezništva za krožno plastiko, ki spodbuja prostovoljne ukrepe za dobro delujoč trg reciklirane plastike v EU.

Danes bo prek 100 javnih in zasebnih partnerjev podpisalo zavezo za uporabo 10 milijonov ton reciklirane plastike v novih izdelkih do leta 2025. V izjavi zavezništva za krožno plastiko so predstavljeni ukrepi za dosego cilja, ki ga je Evropska komisija leta 2018 določila v svoji strategiji za plastiko v okviru prizadevanj za spodbujanje recikliranja plastike v Evropi.

V EU so zmožnosti za recikliranje plastičnih odpadkov še vedno v veliki meri neizkoriščene, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, kot so papir, steklo ali kovine. FOTO: Shutterstock

Izboljšanje zasnove plastičnih izdelkov

Zastavljen cilj bi lahko dosegli z izboljšanjem zasnove plastičnih izdelkov, da bi jih bilo mogoče bolje reciklirati in v njihovo proizvodnjo vključiti več reciklirane plastike. Med konkretnimi predlogi sta tudi opredelitev neizkoriščenih možnosti za zbiranje, sortiranje in recikliranje več plastičnih odpadkov v EU ter opredelitev naložbenih vrzeli. Ukrepi prav tako vključujejo oblikovanje načrta za raziskave in razvoj na področju krožne plastike ter vzpostavitev preglednega in zanesljivega sistema spremljanja za sledenje vsem tokovom plastičnih odpadkov v EU.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans, pristojen za trajnostni razvoj, je povedal: ''Pozdravljam zaveze industrije za ponovni razmislek o načinu proizvodnje in uporabe plastike. Z učinkovitim recikliranjem plastike bomo očistili planet ter ukrepali proti podnebnim spremembam, tako da bomo v proizvodnem ciklu nadomestili fosilna goriva s plastičnimi odpadki.''

Evropska komisarka za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja Elżbieta Bieńkowska je dejala: ''Imamo priložnost, da naša industrija postane vodilna v svetu na področju reciklirane plastike. To priložnost moramo v celoti izkoristiti za zaščito okolja, ustvarjanje novih delovnih mest v tem sektorju in ohranjanje konkurenčnosti.''

Izjava, ki so jo podpisali mala in srednja podjetja, velike korporacije, poslovna združenja, standardizacijski organi, raziskovalne organizacije ter lokalni in nacionalni organi, potrjuje cilj 10 milijonov ton ter poziva k prehodu na popolno odpravo plastičnih odpadkov v naravi in odlaganja odpadkov na odlagališčih.

Izjava, ki so jo podpisali mala in srednja podjetja, velike korporacije, poslovna združenja, standardizacijski organi, raziskovalne organizacije ter lokalni in nacionalni organi, potrjuje cilj 10 milijonov ton ter poziva k prehodu na popolno odpravo plastičnih odpadkov v naravi in odlaganja odpadkov na odlagališčih.

V Evropi se reciklira manj kot ena tretjina odpadkov

V EU so zmožnosti za recikliranje plastičnih odpadkov še vedno v veliki meri neizkoriščene, zlasti v primerjavi z drugimi materiali, kot so papir, steklo ali kovine. Od več kot 27 milijonov ton plastičnih odpadkov, letno zbranih v Evropi, se reciklira manj kot ena tretjina odpadkov. Posledično je bilo leta 2016 v Evropi prodanih manj kot štiri milijone ton reciklirane plastike, kar predstavlja komaj osem odstotkov trga EU za plastiko. S potrditvijo cilja EU, do leta 2025 v EU prodati deset milijonov ton reciklirane plastike, se zavezništvo za krožno plastiko zavezuje, da bo pomagalo povečati trg EU za reciklirano plastiko za več kot 150 odstotkov.

Evropska komisija je ustanovitev zavezništva za krožno plastiko napovedala 11. decembra 2018. Vzpostavitev zavezništva je sledila predhodni oceni prostovoljnih zavez industrije za več reciklirane plastike. Izkazalo se je, da so zaveze dobaviteljev reciklirane plastike zadostovale za dosego in celo preseganje cilja EU, da se v Evropi do leta 2025 uporabi 10 milijonov ton reciklirane plastike. Vendar pa zaveze uporabnikov reciklirane plastike, na primer predelovalcev in proizvajalcev plastičnih mas, niso zadostovale, zato so bili potrebni ukrepi za premostitev vrzeli med ponudbo in povpraševanjem.