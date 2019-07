Morske živali naj ne bodo igrača

ŽIVLJENJSKO

A.K. / STA / 27.07.2019, 13:33

V vročih poletnih dneh se otroška igra rada preseli na obalo. A kot opozarjajo v društvu za varovanje okolja in pomoč v stiski Reks in Mila, naj ta ne vključuje morskih živali. Te naj ostanejo v morju, opazuje in občuduje pa naj se jih z razdalje, so v sporočilu za javnost zapisali v društvu.

"Nikoli ne pozabimo, da so tudi prebivalci morja čuteča bitja, ki občutijo bolečino,"so opozorili v društvu Reks in Mila. Starši naj pazijo, da njihovi otroci zaradi radovednosti ali zabave ne prinašajo živih živali iz morja in jih uporabljajo kot igrače. Kot opozarjajo, otroci kasneje poškodovane živali zavržejo oz. nanje pozabijo in jih posledično prepustijo počasnemu trpljenju ter umiranju na soncu.

"Spoštujmo prav vsa živa bitja, ki so prebivalci našega morja! Mnoge vrste so tik pred izumrtjem. Če opazimo nepravilno ravnanje in ogrožanje življenj živali, reagirajmo. FOTO: Dreamstime

"Spoštujmo prav vsa živa bitja, ki so prebivalci našega morja! Mnoge vrste so tik pred izumrtjem. Če opazimo nepravilno ravnanje in ogrožanje življenj živali, reagirajmo. Poskusimo sami razložiti ljudem, da to ni prav. Lahko tudi anonimno pokličemo na policijo,"poudarjajo v društvu.

Kako prepoznate pregretje psa?

Opozorili pa so tudi na odnos do kopenskih živali. V društvu tako svetujejo, da naj gre pes skupaj z lastniki na počitnice. Potuje naj se z avtom, in sicer zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko je hladneje. Vožnjo naj se tudi večkrat prekine in opravi krajši sprehod s psom. Okna naj bodo zaprta zaradi prepiha, prav tako pa naj se izogiba klimi. Kot še dodajajo, se za psa lahko poišče tudi pasji hotel.

Psom v vročini največjo nevarnost predstavlja pregretje, saj se hladi le preko jezika in blazinic na tačkah. Znaki pregretja so pospešeno dihanje, omotičnost in apatičnost. Pes leži, a je zelo nemiren, sluznice ima blede. Če s prstom pritisnete ob dlesen in se le ta ne postavi nazaj v treh sekundah, je pes dehidriran in ima lahko vročinski udar. V društvu pri te posebej opozarjajo, da naj se pregretega psa ne poliva z mrzlo vodo, saj je to smrtno nevarno in naj se čim hitreje poišče pomoč veterinarja.

Kar se tiče mačk, v društvu svetujejo, naj se ob odhodu poišče prijaznega človeka, ki bo mačko vsak dan obiskal in jo vsaj dvakrat na dan nahranil ter ji pospravil stranišče.