Zaradi uničenja ledene plošče se je utopilo več tisoč pingvinjih mladičev

A.K. / 25.04.2019, 9:57

Znanstveniki so odkrili, da je nenaden pok ledene plošče na ledeni plošči Brunt na Antarktiki po vsej verjetnosti uničil veliko kolonijo pingvinov. Na tisoče mladičev cesarskih pingvinov se je namreč utopilo, ko je neurje uničilo ledeno ploščo, na kateri so se izvalili.

Angleški znanstveniki so pri pregledu satelitskih posnetkov ugotovili, da se je leta 2016 zgodila katastrofa, v kateri se je utopilo na tisoče mladičev cesarskega pingvina. Znanstveniki pravijo, da je ta uničila kolonijo pingvinov na ledeni plošči Brunt in da ni znakov, da se bo ta obnovila, poroča BBC.

Izginili čez noč

Pingvini na Antarktiki FOTO: AP

Kot pravijo, je nesmiselno, da bi poskusili obnoviti kolonijo, saj se bo ledena plošča še premikala. Znanstvenika Peter Fretwell in Phil Trathansta izginotje t.i. kolonije Halley Bayskupaj s premikom ledene plošče opazila na satelitski sliki.

Populacija pingvinov na ledeni plošči Brunt, ki jo je sestavljalo 14.000 – 25.000 parov pingvinov, kar je približno devet odstotkov svetovne populacije, je zaradi premika ledene plošče izginila čez noč.

Zaradi pretankega ledu vetrovi prezgodaj zlomili ledeno ploščo

Neurja, ki so prizadela območje, so 'zlomila' led, na katerem bi se morali razvijati pingvinji mladiči. Led, ki je bil v preteklosti stabilen in zanesljiv, je zdaj prešibak in ga vetrovi hitreje prestavljajo, pojasnujejo znanstveniki.

Cesarski pingvini so največji predstavniki pingvinov in za razvoj ter odraščanje potrebujejo velike ledene plošče, ki se ne smejo premikati od aprila, ko ptice prispejo , do decembra, ko se izležejo mladički. Če ledena plošča poči prezgodaj, mladiči ne morejo razviti perja in ne morejo začeti s plavanjem. Fretwell je povedal, da se je to zgodilo, ker je bil leta 2016 na tem območju pretanek.

Angleški znanstveniki so pri pregledu satelitskih posnetkov ugotovili, da se je leta 2016 zgodila katastrofa, v kateri se je utopilo na tisoče mladičev cesarskega pingvina. FOTO: Thinkstock

Do konca stoletja bi lahko izginilo med 50 do 70 odstotkov populacije

Ker se ledena površina vse odtlej ni obnovila, ekipa znanstvenikov meni, da so se zato številni odrasli primerki izogibali parjenju zadnji dve leti ali pa so se preselili na druga območja. Znanstveniki so tako zaznali povečanje kolonije cesarskih pingvinov 50 kilometrov stran. Nesrečni dogodek kaže na vpliv, ki ga bo imelo v prihodnosti podnebno segrevanje na živalske vrste, ki so odvisne od debelnine ledu.

Raziskave kažejo, da bi lahko do konca stoletja izginilo med 50 do 70 odstotkov svetovne populacije, če se bo led topil s takšno hitrostjo, kot to predvidevajo dosedanji scenariji znanstvenikov. Kot opozarjajo, je katastrofa resno opozorilo, saj na tem območju niso zaznali sprememb v zadnjih 60 letih. Ledena plošča Brunt se še vedno lomi, zato je prihodnost kolonije pingvinov na tem območju negotova.