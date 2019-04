Zaradi onesnaženosti zraka bodo otroci živeli 20 mesecev manj

ZELENI SVET

U.V. / 07.04.2019, 10:01

V prihodnosti bo življenjska doba otrok zaradi onesnaženosti zraka krajša za kar 20 mesecev, opozarja nedavno poročilo. Najbolj ogroženi so otroci v Indiji in Pakistanu, kjer bodo zaradi umazanega zraka v povprečju živeli 30 mesecev manj.

Onesnaženost zraka bo skrajšala pričakovano življenjsko dobo otrok v prihodnosti za 20 mesecev, razkriva novo poročilo State of Global Air za leto 2019.

To pomeni, da bo otrok, ki se rodi danes, v povprečju umrl 20 mesecev prej zaradi onesnaženosti zraka. Podatki za otroke iz južne Azije pa so še bolj pesimistični – pričakovana življenjska doba otrok se bo tu skrajšala za kar 30 mesecev, v podsaharski Afriki, v državah, kot sta Nigerija in Kamerun, pa bodo otroci v povprečju živeli dve leti manj. Medtem se bo pričakovana življenjska doba otrok v večjem delu razvitega sveta skrajšala 'zgolj' za slabih pet mesecev.

Onesnaženost zraka velja za peti vodilni dejavnik smrtnosti na svetu, v letu 2017 je povzročila kar vsako deseto smrt v svetovnem merilu, oziroma več kot malarija ali prometne nesreče, primerjamo jo lahko s kajenjem.

Z gostimi oblaki smoga, ki popolnoma prekrijejo celotno mesto, se v Indiji in Pakistanu soočajo že leta. FOTO: AP

Najbolj onesnažen zrak dihajo v Indiji in Pakistanu

Najbolj ranljivi in ogroženi so otroci v Afriki in Aziji, kjer beležijo visoko stopnjo onesnaženosti s trdnimi delci pm 2.5, poročilo pa opozarja tudi na redno uporabo premoga in oglja v gospodinjstvih, kar posledično dramatično skrajša pričakovano življenjsko dobo.

"Vedno večje breme bolezni, ki so povezane z onesnaženostjo zraka, predstavlja enega glavnih izzivov za nacionalne vlade, poleg tega imajo dolgoročne posledice za nacionalna gospodarstva in blaginjo prebivalstva,"so med drugim zapisali v poročilu.

Visoka onesnaženost zraka je najbolj izrazita v državah, kot so Indija, Pakistan in Bangladeš, kjer so se v zadnjih letih večja mesta po več dni zapored zavila v gost oblak smoga.

Alastair Harper je ob tem zaThe Guardian dejal, da poročilo še dodaja"k mračni sliki o tem, kako onesnažen zrak vpliva na zdravje najbolj ranljivih skupin prebivalstva, še posebej otrok. Dokazi, ki kažejo na povezavo med izpostavljenostjo onesnaženemu zraku in nizko porodno težo, slabim razvojem pljuč in astmo, se kopičijo."

Otroci bodo v povprečju živeli 20 mesecev manj. FOTO: AP

Kitajska kot zgodba o uspehu?

Poročilo pa izpostavlja tudi Kitajsko – kot zgodbo o uspehu, ki ima sicer še vedno velike težave z onesnaženostjo zraka, a so zaradi strogih vladnih ukrepov, med njimi je tudi nadzorovanje števila vozil v nekaterih mestih, in investicij v čisto energijo zabeležili padec delcev pm 2.5. Po nekaterih analizah naj bi se v 74 kitajskih mestih delež omenjenih delcev zmanjšal celo za tretjino.

Med državami z najnižjo vsebnostjo delcev pa so se znašle Združene države Amerike, Kanada, Norveška in Nova Zelandija, sledi Estonija, njej pa Maldivi.