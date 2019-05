Nič več znanstvena fantastika: v Parizu razmišljajo o uvedbi letečih avtomobilov

ZELENI SVET

K.H. / STA / 16.05.2019, 19:06

Po Parizu se bodo morda že v dveh ali treh letih premikali po zraku. Pariški mestni potniški promet namreč razmišlja o uvedbi "letečih avtomobilov", ki bodo vključeni v mrežo javnega potniškega prometa.

V Parizu razmišljajo o uvedbi letečih avtomobilov v javnem potniškem prometu. FOTO: Dreamstime

Evropski proizvajalec potniških letal Airbus in pariški mestni potniški promet (RATP) nameravata proučiti možnost o uvedbi "letečih avtomobilov" v mrežo javnega potniškega prometa v francoski prestolnici. Kot so sporočili pristojni, bodo raziskali možnosti "urbanega zračnega mobilnega servisa" v Parizu ter širše regije Ile de France. Podrobnosti sicer za zdaj še niso predstavili.

"Airbus razvija primerke avtonomne tehnologije brez posadke," je pojasnil izvršni direktor podjetja Guillaume Faury. "Ne gre več za znanstveno fantastiko. Gre za dejstvo. Danes imamo na voljo vsa tehnološka orodja, ki jih lahko vključimo v vsakodnevno življenje, ne da bi pri tem ogrozili našo prioriteto, ki je varnost," je še dodal.

Faury je še ocenil, da je RATP dober partner v tovrstnem projektu, saj ima potrebno znanje o potrebah in storitvah.

Izvršna direktorica RATP Catherine Guillouard je dejala, da množični javni potniški promet ostaja glavna dejavnost RATP, da pa iščejo nove modele prevoza in storitve za pametno mesto prihodnosti. RATP v Parizu skrbi za avtobusni, železniški in podzemni javni prevoz.

Po svetu je bilo že nekaj poskusov za razvoj letečih avtomobilov, kot sta Transition ameriškega podjetja Terrafugia in AeroMobil s Slovaške. Za razvoj letečih avtomobilov so sicer potrebna leta in veliko finančnih sredstev in še niso v množični prodaji.

"Leteči avtomobili bodo zagotovo na voljo v dveh do treh letih. Obstajajo regulative, pristojne oblasti pa dejavno podpirajo inovacijo," so sporočili iz AeroMobila.

Po besedah Levija Tilemanna, avtorja knjige Velika bitka: Globalna prizadevanja za avtomobil prihodnosti iz leta 2015, je največji izziv varnost. "Edina stvar, zaradi katere je ideja o letečih avtomobilih sprejemljiva, je nova generacija tehnologije za avtonomno vožnjo, ki bo zmanjšala možnosti za katastrofalne napake," je dejal in dodal, da je tako z vidika stroškov kot porabe energije tranzit na tleh bolj smiseln.

Prototipe letečih vozil je moč redno videti na vsakoletnem sejmu VivaTech, ki se danes začenja v Parizu. trenutno poteka 20 projektov letečih vozil. Prav tako v ameriškem prevoznem podjetju Uber razmišljajo o uvedbi "letečih taksijev".