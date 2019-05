ZELENI SVET

Središče ob Dravi edino bivališče hrčka v Sloveniji

K.H. / STA / 24.05.2019, 8:04

V Evropi je 24. maj vsako leto posvečen naravnim in narodnim parkom – zavarovanim območjem, ki predstavljajo naravni zaklad. V Sloveniji se je tem območjem spomladi pridružilo novo, saj je Občina Središče ob Dravi zavarovala 438 hektarjev veliko poplavno območje reke Drave, so spomnili na ministrstvu za okolje in prostor.