Pri sosedih v vrsti čakajo na subvencije za nakup električnih vozil in koles

03.04.2019

Hrvaška se je odločila, da bo spodbudila nakup električnih vozil in koles. Državljani in podjetja lahko tako zaprosijo za subvencijo za nakup električnega vozila ali kolesa, maksimalna višina pa je 40 odstotkov cene vozila. Ker je za tovrstne subvencije ogromno zanimanja, sredstva pa omejena, morajo tisti, ki jo želijo, pohiteti. Mnogi so tako že zjutraj čakali v vrstah pred okenci, v prvi uri so oddali več kot 300 prošenj.

Kot poroča Dnevnik.hr, bodo sredstva za sofinanciranje električnih vozil in koles podeljevali državljanom in podjetjem, skupna vrednost razpisa pa je letos 17 milijonov kun oziroma dobra dva milijona evrov. Veliko zanimanje za tovrstne ekološke spodbude so zabeležili že lani, zato je letos razpis še težji.

Kot predvidevajo bo verjetno zanimanje večje za subvencije električnih koles, motorjev in skuterjev, saj so cenovno dostopnejši. FOTO: Shutterstock

Sredstva 'razgrabijo' takoj

Vsa sredstva, ki so na voljo, se dobesedno 'razgrabijo' že v prvih nekaj urah. Vsi, ki želijo dobiti subvencijo se morajo zato pripraviti vnaprej, pripraviti ponudbo za vozilo in se postaviti v vrsto Sklada za zaščito okolja in energetsko učinkovitost.

Kot je za Dnevnik.hrpojasnil direktor sklada Dubravko Ponoš,so zaradi visokega zanimanja povečali višino namenjenih sredstev razpisa, višina subvencije pa je ostala enaka. Bodoči lastniki električnih vozil bodo tako lahko dobili finančno spodbudo v vrednosti do 40 odstotkov vozila.

Za električne avtomobile bodo lahko dobili največ slabih 11.000 evrov subvencije, za hibridna vozila slabih 6.000 evrov, za nakup električnih skuterjev in motorjev do dva in pol tisoč evrov, za nakup električnih koles pa do 700 evrov subvencije. FOTO: AP

Večje zanimanje za nakup električnih skuterjev in koles

Kot so izračunali lahko s sredstvi sklada pokrijejo subvencije za nakup približno 150 električnih avtomobilov, a kot predvidevajo bo verjetno zanimanje večje za subvencije električnih koles, motorjev in skuterjev, saj so cenovno dostopnejši.

"Tako velik interes državljanov je vsekakor pričakovan in mislim, da ta daje pozitiven vtis o tem, kako poznamo električna vozila in kako pripravljeni smo na njihovo uporabo," je dodal Ponoš.