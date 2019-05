Pompeo taljenje ledu na Arktiki označil za 'veliko gospodarsko priložnost'

ZELENI SVET

Medtem ko znanstveniki svarijo, da je treba ustaviti taljenje morskega ledu in podnebne spremembe, je državni sekretar ZDA Mike Pompeo rekordno taljenje ledu na Arktiki označil za veliko gospodarsko priložnost: "Na območju je 13 odstotkov odstotkov še neizkoriščenih črpališč nafte, 30 odstotkov črpališč plina, obilo urana, redkih mineralov, zlata, diamantov, ..."

Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je kljub zaskrbljenosti znanstvenikov zaradi izginievanja morskega ledu pohvalil stanje arktične regije in hitro izginevanje morskega ledu, saj naj bi to po njegovih besedah predstavljajo veliko gospodarsko priložnost, piše CNN.

Taljenje ledu povečuje tveganje za erozijo na obalnih predelih in ogroža morske organizme, kar že slabo vpliva tudi na gospodarstvo nekaterih držav. FOTO: iStock

To je izjavil na zasedanju Arktičnega sveta na Finskem, v času, ko se krepijo opozorila znanstvenikov o katastrofalnih posledicah podnebnih sprememb in le dan po tem, ko je poročilo Združenih narodov posvarilo pred tem, da je zaradi človeškega vpliva pred izumrtjem več kot milijon rastlinskih in živalskih vrst.

Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je kljub zaskrbljenosti znanstvenikov zaradi izginievanja morskega ledu pohvalil stanje arktične regije in hitro izginevanje morskega ledu, saj naj bi to po njegovih besedah predstavljajo veliko gospodarsko priložnost. FOTO: AP

Nove arktične poti bi lahko postale Sueški in Panamski prekop 21. stoletja

"Arktika ima potencial za številne gospodarske priložnosti, jena Finskem dejal Pompeo. "Na območju je 13 odstotkov odstotkov še neizkoriščenih črpališč nafte, 30 odstotkov možnih črpališč plina, obilo urana, redkih mineralov, zlata, diamantov in milijone kvadratnih milj neizkoriščenih površin za ribištvo."

Taljenje morskega ledu odpira nove poti in nove priložnosti za trgovanje, je dodal in poudaril, da bi lahko tako zmanjšali čas, potreben za potovanje med Azijo in Zahodom za kar 20 dni. "Arktične morske poti bi lahko postale Sueški in Panamski prekop 21. stoletja," je pripomnil Pompeo.

Taljenje ledu rekordno

Kot svarijo znanstveniki, ki se ukvarjajo s podnebnimi spremembami, izguba oziroma taljenje morskega ledu vodi do toplejših temperatur oceanov, ki še spodbujajo nadaljnje taljenje ledu.

Izginjanje morskega ledu - graf FOTO: NASA

Taljenje ledu povečuje tveganje za erozijo na obalnih predelih in ogroža morske organizme, kar že slabo vpliva tudi na gospodarstvo nekaterih držav. Nova raziskava je pokazala, da je bila debelina ledu letos aprila rekordno nizka, kar 89.000 manj kvadratnih kilometrov ledenih plošč kot aprila 2019. Starejša od štirih let pa sta le 1,2 odstotka arktičnega ledu.