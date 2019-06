Odpadki nimajo nacionalnosti: Hrvati in Slovenci složno v boju za čist Piranski zaliv

ZELENI SVET

A.K. / 09.06.2019, 21:08

Več kot 200 potapljačev iz Slovenije in Hrvaške je očistilo morje na petih lokacijah v Piranskem zalivu. Zahvaljujoč veliki ekološki akciji Čiščenje brez meja ob mandračih v Piranu in Savudriji je očiščeno morsko dno ob kampu Veli Jože, v Zambratiji in Bašaniji. Tako so odpadki odstranjeni s površine 50 kvadratnih kilometrov.

FOTOGALERIJA 1 / 6 Čiščenje brez meja FOTO: Čiščenje brez meja

Udeleženci akcije Čiščenje brez meja so poudarili, da odpadki v morju nimajo nacionalnosti in da morajo države sodelovati v skrbi za prihodnost morja. "80 odstotkov odpadkov v morju je odvrženih s kopnega, a 80 odstotkov teh je plastika. Ta pa kadarkoli postaja mikroplastika, ki prihaja v prehrambeno verigo živih organizmov v morju pa tudi tistih na kopnem. Prav zaradi tega je potrebna izobrazba mladih, da bi se zmanjšala količina odpadkov v Jadranskem morju,«je povedal dr. sc. Mario Šiljek, državni tajnik na hrvaškem Ministrstvu za zaščito okolja in energetike.

Egon Štibilj, vodja civilne zaščite Pirana, je zaključil: "Vsi, ki živimo ob morju, vemo, kaj nam morje daje in ne želimo doživeti, da nam nekega dne servira smeti, ki jih danes mečemo vanj. Tistim, ki to počnejo, želimo sporočiti, da smeti ne sodijo tja."

Nenavaden ulov potapljačev: guma tovornjaka, gradbeni odpadki....

Nenavaden ulov potapljačev je potrdil njegove besede, saj so med drugim najdeni tudi guma tovornjaka, gradbeni odpadki, plastenke, jogurtovi lončki ...

"To prekrasno morje smo dobili v varstvo za prihodnje generacije, zato se do njega moramo obnašati odgovorno. Nažalost, je celo 72 odstotkov vseh voda v Evropi onesnaženih z mikroplastiko," je pojasnil direktor hrvaškega Sklada za zaščito okolja in energetsko učinkovitost.

Nenavaden ulov potapljačev: med drugim najdeni tudi guma tovornjaka, gradbeni odpadki, plastenke, jogurtovi lončki ... FOTO: Čiščenje brez meja

Đenio Zadković, župan Pirana, je dejal, da se čuti v tej akciji duh prijateljstva prebivalcev s tega področja ter dodal: "Državne inštitucije, delovne organizacije in mi sami moramo zbrati moči, da najdemo inovativen in učinkovit način, da bi živeli neodvisni od plastike."Z njim se je strinjal Vili Bassanese, župan Umaga, ter dodal, da je meja tudi zato, da bi združevala, tj. poudarjala bogastvo raznolikosti.

Prijateljstvo sosednjih držav so poudarili tudi Branko Roglić, častni konzul Slovenije na Hrvaškem, ter Božo Dimnik, častni konzul Hrvaške v Sloveniji. Dimnik se je ob tem predstavil tudi kot najstarejši potapljač na Jadranu ter opozoril, da njegovi zadnji potopi pričajo o zmanjšanju rib ter izropanju morja, kar se težko izboljša.

'Ne želimo, da nam morje nekega dne servira smeti'

"Glavni cilj ekološke akcije Čiščenje brez meja je poleg samega čiščenja morskega dna povezovanje hrvaških in slovenskih potapljačev ter prebujanje zavesti otrok in mladih o pomenu ohranjanja morja in narave. Zato je z akcijo povezana IV. Mednarodna otroška potapljaška eko patrola. V njenem sklopu otroci pod vodstvom inštruktorjev potapljanja pomagajo pri čiščenju morja ob obali v kampu Veli Jože, " je pojasnila Andreja Vedrina, direktorica Promocije ronjenja.

Čiščenje brez meja in IV. Mednarodna otroška potapljaška eko patrola potekata pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Hrvaške Kolinde Grabar-Kitarovičin predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorjater pod pokroviteljstvom Ministrstva za zaščito okolja in energetike, Ministrstva za demografijo, družino, mlade in socialno politiko, Sklada za zaščito okolja in energetsko učinkovitost mest Umag in Piran.