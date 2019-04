'Na tehtnici so spet prevagali kratkoročni partikularni interesi in ne prihodnost mladih'

ZELENI SVET

Anja Kralj/STA / 09.04.2019, 20:40

Parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na izredni seji obravnaval zahteve gibanja Mladih za podnebno pravičnost, ki so jih slednji na državni zbor in vlado naslovili po velikih okoljskih protestih 15. marca. Poslanci so se strinjali, da so potrebni konkretni ukrepi, a so predloge mladih nekoliko omehčali.

Po izredni seji parlamentarnega odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, Mladi za podnebno pravičnostpravijo:"Želimo si, da se naslednjič debata v parlamentu ne bi sprevračala v politično obračunavanje med strankami in da ob naslednji podobni debati ne bi bili priča ignorantskim izjavam, kot si jo je privoščil poslanec SAB Mirko Bandelli, ki je dejal, da moramo sicer res poskrbeti za hrošče in žabe, ampak da moramo živeti tudi mi. Poslanec Bandelli je s tem prikazal zgrešeno nasprotje; vprašanje ni, žaba ali človek, temveč žaba in človek ali ozkogledni in kratkoročni politično-kapitalski interesi."

Predstavniki gibanja Mladi za podnebno pravičnost so danes poslance ponovno pozvali, naj opravijo svojo domačo nalogo."Kako naj se soočamo z mislijo na prihajajoča desetletja požarov, poplav, vročinskih valov, suš in ostalih okoljskih katastrof in njihovih posledic kot našega vsakdana? Kaj bo z nami, ko bodo predeli sveta požgani, poplavljeni, svet pa bo še bolj neprijazen za življenje?" je vprašala Aja Vrenjak.

Mladi so tik pred sejo dodali še predlog treh dodatnih sklepov. S prvim so zahtevali, naj vlada iz predlagane novele energetskega načrta umakne člen o statističnem prenosu energije, v skladu s katerim bi lahko Slovenija s sredstvi sklada za podnebne spremembe vlagala v obnovljive vire energije v drugih državah. Drugi je pozival k zaščiti Mure pred gradnjo hidroelektrarn, tretji pa k ustanovitvi upravljalca sistema javnega potniškega prometa. Omenjene tri sklepe je odbor zavrnil.

Izidor Ostan Ožbolt iz gibanja je podčrtal socialno noto zahtev Mladih za podnebno pravičnost in menil, da bi morali breme boja proti podnebnim spremembam nositi tisti, ki so te spremembe povzročili. Ob tem pa po njegovih besedah znanstvene študije ekonomistov kažejo, da se"ekonomsko splača danes, tu in zdaj zagovarjati in implementirati naše ukrepe".

Levica sicer ocenjuje, da so skupaj z Mladimi za podnebno pravičnost in širšo civilno družbo na področju varstva okolja dosegli pomemben napredek: "Politike v državnega zboru smo na odboru za infrastrukturo uspeli prepričati, da podprejo nekatere od predlaganih sklepov, s katerimi bo tudi Slovenija naredila korak naprej k zelenim politikam, ki podnebno pravičnost jemljejo resno in odgovorno. Vlada se bo morala opredeliti do vseh zahtev Mladih za podnebno pravičnost in do avgusta pripraviti časovnico prehoda na obnovljive vire energije in jo tudi predstaviti državnemu zboru. Ob tem pa bo morala pripraviti tudi načrt opuščanja okolju škodljivih subvencij in bolj ambiciozno zastaviti cilje zniževanja emisij toplogrednih plinov do leta 2030."

Razočarani nad glasovanjem proti zapiranju TEŠ

"Žal pa je koalicija soglasno glasovala proti zapiranju TEŠ do leta 2030. Namesto tega so koalicijske stranke predlagale nejasno in nezavezujočo formulacijo 'predčasnega' zaprtja, ki lahko pomeni dvajset let ali dvajset sekund pred iztekom življenjske dobe TEŠ-a. Poleg tega so v koaliciji zavrnili predlog, da se časovnica zapiranja TEŠ-a vključi v Nacionalni energetski podnebni načrt, ki ga mora Vlada Republike Slovenije predložiti Evropski komisiji do konca letošnjega leta. Namesto tega so predlagali vključitev teh ciljev v Energetski koncept Slovenije. Po eni strani so se s tem izognili zavezam do Evropske komisije, da bodo TEŠ dejansko predčasno zaprli. Po drugi strani pa so se izognili hitri uresničitvi teh ciljev. Treba je namreč vedeti, da se Energetski koncept Slovenije sprejema že več kot pet let in glede na proces njegovega sprejemanja lahko sklepamo, da ga še dolgo ne bomo imeli."

Poslanci so glasovali proti trajni zaščiti reke Mure, kljub temu, da je slednje zapisano tudi v koalicijski pogodbi. FOTO: Miro Majcen

"Navkljub temu da je bila večina sklepov sprejetih, s čimer smo zadovoljni in to pozdravljamo, so poslanci pri najpomembnejšem sklepu pogoreli - Termoelektrarni Šoštanj niso določili jasne časovnice zaprtja. Na tehtnici so spet prevagali kratkoročni partikularni interesi in ne prihodnost mladih generacij, " pravijo v gibanju Za podnebno pravičnost.

"Prav tako so poslanci glasovali proti vsem trem sklepom, ki so ji predlagali Mladi v zvezi z izključitvijo možnosti statističnih mahinacij z deleži OVE, ki so proizvedeni v Sloveniji; proti ustanovitvi upravljavca javnega potniškega prometa; in, kar je najbolj presenetljivo, proti trajni zaščiti reke Mure, kljub temu, da je slednje zapisano tudi v koalicijski pogodbi," so dodali v Levici.

Sprejeti sklepi zavezujejo k dejanskemu boju proti podnebnim spremembam

"Sprejeti sklepi kažejo vsaj načelno strinjanje politike o nujnosti prehoda na obnovljive vire energije in predčasno zapiranje Termoelektrarne Šoštanj. V Levici bomo v prihodnje veliko pozornost namenili izvrševanju sprejetih sklepov in nadaljnji gradnji ambicioznejše podnebne politike. Imamo samo en planet. Ta se sooča z okoljsko krizo planetarnih razsežnosti, ki je direktna posledica netrajnostnega kapitalističnega gospodarskega modela. Čas je da to spremenimo," so še sporočili iz Levice.

'Danes zastavljeni cilji ne zadostujejo temu, kar nam sporoča znanost'

Državni sekretar na okoljskem ministrstvu Marko Maver se je sicer na posvetu strinjal, da je časa za ukrepanje, če želimo prihajajoče posledice podnebnih sprememb še obvladovati, malo. "Danes zastavljeni cilji ne zadostujejo temu, kar nam sporoča znanost,"je spomnil in podčrtal, da je pri naslavljanju podnebnih sprememb nujno sodelovanje vseh ministrstev oz. enotna podpora politike.

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturoBojan Kumerje zagotovil, da Slovenija dela vse, da bi dosegla zastavljene cilje na področju rabe obnovljivih virov energije, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter povečanju energetske učinkovitosti. Je pa med drugim opozoril, da bi lahko Termoelektrarna Šoštanj (Teš), katere zaprtje zahtevajo mladi, v prihodnje prešla na druge vire, kot sta denimo vodik in lesna biomasa.

Poslanci so na koncu podprli predlagane sklepe, ki jih je Levica povzela po mladih, da naj se vlada seznani z zahtevami mladih in se do njih opredeli po posameznih točkah. Vlada naj nadaljuje tudi delo v smeri ozelenitve proračuna in do konca aprila 2020 pripravi načrt sprememb okolju neprijaznih finančnih spodbud. Odbor je vladi naložil tudi, naj do junija letos pripravi nova izhodišča za nacionalne cilje zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

'Ni neomejene rasti na omejenem planetu'

"Iz odzivov večine poslancev je jasno, da se vsaj do neke mere zavedajo nujnosti ukrepanja, da pa si namesto naglaševanja, prevpraševanja in odpravljanja samih problemov raje izmišljujejo nemogoče rešitve, ki bi ohranjale trenutno raven potrošnje. Naj še enkrat poudarimo, da je prišel skrajni čas za drugačen, bolj trajnosten in vzdržen način življenja, ne pa za kampanjske ukrepe, ki naj bi odpravljali največje ekscese sodobne proizvodnje in potrošnje. Ni neomejene rasti na omejenem planetu,"so sklenili v gibanju Mladi za podnebno pravičnost.