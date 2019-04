ZELENI SVET

Karmelina Husejnović / 26.04.2019, 8:49

Prebivalci Sejšelov so se odločili, da imajo dovolj tega, da njihovi rajski otoki postajajo smetišče. Zavihali so rokave in organizirali čiščenje plaž. Naporom za čistejše okolje so se pridružili tudi hoteli, lokali in restavracije, ki gostom ne bodo več ponujali slamic.

Plastični odpadki niso zgolj nekaj, kar kazi pogled petičnim turistom. Gre za zelo resen problem, ki ogroža živalske vrste in naravo na številnih krajih po svetu, med drugim tudi na Sejšelih, sicer izoliranem otočju sredi Indijskega oceana, ki je pod Unescovo zaščito.

Na prvi pogled se zdi, da na plažah Sejšelov skorajda ni nobenih smeti. Obala je videti nedotaknjena. A domačini točno vedo, "v katerem grmu tiči zajec". "Če pozorno pogledate, v senci, tam, kjer pogrnete svojo brisačo – tam boste našli vse smeti," je za APdejala Natasha Burian.

Med obhodom plaže Zara Pardiwalla vedno najprej pogleda v grmovje, kamor morski valovi ob plimovanju in veter nanesejo plastične vrečke, plastenke, pločevinke in steklenice. Ko je pred leti začela opažati, da je na lokalnih plažah vedno več smeti, se je mlada odvetnica odločila, da bo stvari vzela v svoje roke. Leta 2016 je tako ustanovila skupino Projekt ocean (Ocean Project), v okviru katere organizira akcije zbiranja smeti na otočkih Sejšelov. Udeleženci skrbijo za čistejše plaže, hkrati pa preprečujejo, da bi se ti kupi plastike znova znašli v oceanu.

V eni sami uri prostovoljci na plažah naberejo tudi do 200 kilogramov smeti. FOTO: APTN Video

Samo lani so organizirali kar 36 čistilnih akcij plaž, v katerih so nabrali skupno več kot pet ton odpadkov, ki jih je naplavilo morje. "Prišlo je do te točke, da vsakič, ko gremo na plažo, s seboj prinesemo vrečke za smeti in na koncu plažo zapustimo s štirimi polnimi vrečkami," pravi Pardiwalla, ki je vesela, da lahko sama prispeva k zmanjšanju pereče težave. "V samo eni uri čiščenja se zgodi, da poberemo do 200 kilogramov smeti," prav Pardiwalla.

Zavedajo se, da je to, kar počnejo v okviru projekta, sizifovo delo glede na to, kako velik je ta problem. A kljub temu vztrajajo, saj upajo, da bodo s tem pripomogli k izobraževanju in ozaveščanju lokalnih prebivalcev in turistov o preobilju plastike, ki ga dandanes vsakodnevno uporabljamo.

Plimovanje morja zanese plastiko tudi na najbolj odročne in osamljene otočke. FOTO: APTN Video

Plastične smeti najdemo tudi v krajih, kjer ljudi sploh ni

Smeti naplavlja tudi na oddaljeni otok Aldabra, ki je sicer pod Unescovo zaščito zaradi številnih ogroženih in edinstvenih vrst, ki so tam doma. Toda tudi tem živalim grozi, da se zapletejo v plastične odpadke in najlonske ribiške vrvi.

Tole želvo so letos februarja našli na otočku Mahe na Sejšelih. FOTO: APTN Video

"Pred 70 leti ni bilo nobene plastike v nobenem oceanu," pravi Frauke Fleischer-Dogley, ustanoviteljica fundacije Otočje Sejšelov (Seychelles Island Foundation). V teh sedmih desetletjih pa se je zgodilo to, da zdaj lahko najdemo plastične in druge odpadke tudi v najbolj odročnih krajih, kjer ljudi sploh ni, opozarja. "Dogaja se torej nekaj zelo zaskrbljujočega."

Kaj so z opozarjanjem na Sejšelih že dosegli?

Na vse večje težave zaradi plastike v morju že vrsto let opozarjajo različne nevladne organizacije, med njimi tudi skupina iz projekta Ocean. Vlada jim je prisluhnila in pred tremi leti prepovedala plastične vrečke za enkratno uporabo, zdaj pa se postopoma uvaja tudi prepoved plastičnih slamic.

Eden prvih gostincev, ki se je pridružil pobudi za prepoved plastičnih slamic na otočku Praslin, je bil hotel L'Archipel. Že lani maja so se tam odločili, da jih ne bodo več ponujali svojim gostom. Namesto tega zdaj v koktejlih uporabljajo biorazgradljive papirnate slamice. "Če želimo imeti koralni greben, ki je brez plastičnih odpadkov, moramo nekje začeti," pravi vodja hotela Lucas d'Offay. Zaveda se, da vsega ne more narediti vlada, pač pa morajo pri tem sodelovati vsi.

Zaskrbljujoča statistika

Vsako leto v morjih in oceanih pristane okoli 13 milijonov ton plastičnih odpadkov, kaže poročilo Združenih narodov za leto 2018. Če se bo trend nadaljeval, bo v oceanih do leta 2050 več plastike kot rib.

Že zdaj pa morske živali dobesedno plavajo med smetmi, pogosto pa se v plastične odpadke zapletejo ali z njimi zadušijo. Po ocenah ZN na leto zaradi posledic onesnaženja s plastiko umre okoli 100.00 morskih živali.

