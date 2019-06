Novi termoelektrarni v BiH bi onesnaževali tudi slovenski zrak  

ZELENI SVET

D.F. / 18.06.2019, 16:51

Bosna in Hercegovina je po podatkih WHO in Greenpeacea glede kakovosti zraka najbolj onesnažena država v Evropi. Predlagana gradnja dveh novih blokov termoelektrarn v Tuzli in Banovićih bi po mnenju strokovnjakov poslabšala kakovost zraka v BiH in v regiji, posledice povečane onesnaženosti bi čutili tudi v Sloveniji.

IQAir, projekt švicarsko-ameriškega podjetja, ki je specializirano za tehnološke rešitve na področju zmanjševanja onesnaževanja zraka, je že pred časom opozoril, da je Bosna najbolj onesnažena država v Evropi, saj gorata regija in odvisnost od termoelektrarn, ki so zastarele in nekatere tudi slabše vzdrževane, predstavlja najslabšo možno kombinacijo za kakovost zraka in zdravje ljudi. Greenpeace pa je nedavno objavil objavil študijo možnih posledic povečane koncentracije delcev PM2.5, ki bodo nastali zaradi gradnje novih blokov termoelektrarn v Tuzli in Banovićih.

Najbolj bodo posledice čutili v Srbiji, Italiji, Romuniji, na Madžarskem in Hrvaškem in Sloveniji v ljubljanski kotlini. FOTO: Greenpeace

Kar je najbolj zaskrbljujoče v poročilu, je dejstvo, da bi posledice dveh novih termoelekrarn čutili tudi širše v regiji. "Vse od Ljubljane, Budimpešte do Neaplja," so zapisali v poročilu. Greanpeace trdi, da bo zaradi elektrarn v njihovem predvidenem 30-letnem delovanju prezgodaj umrlo približno 960 ljudi, od tega kar 810 v tujini (torej zunaj BiH). Najbolj bodo posledice čutili v Srbiji, Italiji, Romuniji, na Madžarskem, Hrvaškem in v Sloveniji v Ljubljanski kotlini.

"Rezultati kažejo, da bodo elektrarne, če jih zgradiijo, "krive" za približno 30 prezgodnjih smrti na leto. Letno bodo povzročile 470 astmatičnih napadov pri otrocih, 13 novih primerov bronhitisa, 25 hospitalizacij in 7.600 bolniških dni," so poudarili v Greanpeaceu. Eden od razlogov, ki ga lahko preberemo v poročilu, je premog slabše kakovosti, ki ga nameravajo uporabljati v načrtovanih elekrarnah. Investicija je vredna približno 800 milijonov evrov, bosanske federalne oblasti pa so dale zeleno luč za najem kredita pri kitajski banki, čakajo pa še dovoljenje Sveta ministrov BiH.

Predvideva se gradnja dveh novih blokov termoelekrarn - v Tuzli in v Banovićih. FOTO: Shutterstock

Prisotnost potencialno nevarnih delcev PM2.5 znanstveniki uporabljajo kot indikatorje onesnaženosti zraka. Oznaka PM2.5 pomeni, da so delci, ki jih zaznamo v zraku, manjši od 2.5 mikronov in so lahko iz vseh možnih sestavin. Delci so tako majhni, da lahko preko pljuč prosto vstopajo v telo in povzročajo kratkoročne in dolgoročne posledice za zdravje.

Onesnaženost z delci PM2.5 v Sloveniji in v regiji lahko preverite tukaj.