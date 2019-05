Svarila pred 'tiho krizo': narava je v najslabšem stanju v zgodovini človeštva

ZELENI SVET

K.H. / 06.05.2019, 11:32

Več kot milijon živalskim in rastlinskim vrstam grozi izumrtje in to s takšno hitrostjo, kot še nikoli prej v zgodovini človeštva. Številne vrste so zaradi izginjanja habitata že zdaj na robu izumrtja. A še vedno lahko ustavimo propadanje narave in ohranimo tisto, kar imamo, poudarjajo strokovnjaki.

Izumiranje vrst lahko ustavimo, če sprejmemo ustrezne ukrepe in obnovimo naravne habitate. FOTO: Dreamstime

Združeni narodi bodo predstavili najnovejše obsežno poročilo o stanju narave, njihove ugotovitve pa so vse prej kot vzpodbudne. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da je narava trenutno v najslabšem stanju v zgodovini človeštva.

Več kot milijon živalskim in rastlinskim vrstam grozi izumrtje, to pa se dogaja desetkrat, v nekaterih primerih celo stokrat hitreje kot v preteklosti. To je ena od ugotovitev 1800 strani dolgega poročila Medvladne platforme za znanstveno politiko o biotski raznovrstnosti in ekosistemskih storitvah (IPBES), ki ga je več kot 450 raziskovalcev pripravljalo tri leta, zbrali pa so na tisoče dokazov.

Več kot pol milijona vrst na kopnem nima dovolj velikega habitata, ki bi jim omogočal dolgoročno preživetje, zato bodo zelo verjetno izumrle, svari poročilo. Pri mnogih vrstah se to lahko zgodi že v nekaj desetletjih, razen če nam uspe obnoviti njihove habitate. Podobno velja tudi za oceane in morja.

Študija je analizirala vpliv, ki ga ima človek s svojo rabo zemlje, na naravo. Krčenje gozdov in širjenje živinoreje zaradi velikega povpraševanja po živalskih izdelkih je mnoge vrste izpodrinilo iz njihovih naravnih okolij. Prekomeren ribolov je osiromašil ribje staleže v večjem delu sveta.

Svetovne voditelje zato pozivajo, naj nemudoma sprejmejo ukrepe, ki bodo ustavili propadanje našega okolja. Ne gre zgolj za reševanje rastlin in živali, pač pa za ohranitev planeta, ki postaja vse manj prijazen tudi za življenje ljudi, poudarja Robert Watson, britanski znanstvenik in vodja ekipe, ki je pripravila poročilo.

'Če uničimo naravo, uničimo temelje, od katerih smo vsi odvisni'

Okoljevarstvena humanitarna organizacija Prijatelji Zemlje (Friends of the Earth) je opozorila, da upadanje biotske raznovrstnosti pomeni katastrofo za ljudi. "Biotska raznovrstnost je neločljivo povezana s človeško dobrobitjo – če ne bomo obrnili trenda, tvegamo prihodnost, v kateri ne bomo mogli gojiti hrane, ki jo potrebujemo za preživetje," je za Sky News poudarila Sandra Bell iz omenjene organizacije.

Strokovnjaki, ki so pripravili poročilo, za krizo biotske raznovrstnosti krivijo človeštvo. Na nas pa je tudi, da skušamo stanje rešiti, kar še vedno lahko, če vlade, podjetja in posamezniki sprejmejo odločne ukrepe.

Še pred javno predstavitvijo poročila je Svetovni sklad za naravo (WWF) objavil odprto pismo, pod katerega se je podpisalo skoraj 600 strokovnjakov za ohranitev narave. "Narava nam zagotavlja hrano, ki jo jemo, zrak, ki ga dihamo in vodo, ki jo pijemo. Odvisni smo od nje, da lahko gojimo pridelke, pridobivamo zdravila, gradimo hiše in izdelujemo oblačila. Če uničimo naravo, uničimo temelje, od katerih smo vsi odvisni," so zapisali v pismu."Še vedno imamo čas, da ohranimo tisto, kar je ostalo in začnemo z obnovo narave. Vendar za to moramo radikalno spremeniti način življenja, vključno s tem, kako uporabljamo električno energijo, pridelujemo hrano in ravnamo z odpadki," so dodali. Tudi v pismu so voditelje pozvali k odločnim in ambicioznim spremembam.

Francoski minister za ekološko in vključujočo tranzicijo Francois de Rugy je zmanjševanje biotske raznovrstnosti primerjal s škodo, ki jo povzročajo podnebne spremembe. Medtem ko te zaradi naraščajočih temperatur marsikje že čutimo na lastni koži in so ljudje zato postali bolj ozaveščeni, pa je počasna izguba narave bolj "tiha kriza", je dejal. Obe nevarnosti skupaj (podnebne spremembe in upadanje biotske raznovrstnosti) pa povzročata svetovno "bio-podnebno krizo".

Podrobno in obsežno poročilo o stanju narave bodo predstavili danes opoldne v Parizu.