ZELENI SVET

Na Nizozemskem odprli največjo evropsko farmo insektov za krmo

K.H. / STA / 11.06.2019, 13:33

Na Nizozemskem so odprli največjo farmo insektov v Evropi, s katero želijo zagotavljati trajnostni vir beljakovin. Žuželke so namreč bogate z beljakovinami in drugimi hranili, zato jih nameravajo uporabljati kot krmo za živali, še posebej ribe in perutnino. Projekt je v celoti naravnan trajnostno, saj bodo insekte hranili z rastlinskimi odpadki.