Kolesarjenje vse bolj priljubljen način premikanja po prestolnici

Na kolesarskem zajtrku so se zbrali kolesarji, ki s tem, ko so se odločili, da se v službo odpravijo s kolesom, niso poskrbeli le za zdravje svojega telesa. Poskrbeli so tudi, da je na ulicah Ljubljane nekaj avtomobilov manj. Društvo Focus želi z dogodkom opozoriti na to, da je navidez nepomembna odločitev vse prej kot nepomembna, saj je promet eden izmed glavnih krivcev za izpuste toplogrednih plinov.

Kolesarski zajtrk FOTO: Društvo Focus

Na Slovenski cesti v Ljubljani so se na kolesarskem zajtrku, ki ga je tradicionalno pripravilo društvo za sonaraven razvoj Focus, zbrali kolesarji, ki s svojo odločitvijo, da uporabljajo kolo namesto avtomobila, vsak dan s pritiski na pedala skrbijo za bolj čisto okolje.

Kot pravijo v Focusu, želijo z zajtrkom v kolesarski družbi vzpodbuditi izbiro kolesa za pot v službo, šolo ali po opravkih: "Navidez nepomembna odločitev o potovalnem načinu je namreč vse prej kot nepomembna, če upoštevamo, da je promet eden izmed glavnih krivcev za izpuste toplogrednih plinov in onesnaženje zraka z drobnimi delci, ki močno vplivajo na naše zdravje. Poleg tega z aktivnim prihodom v službo ali šolo naredimo tudi nekaj dobrega zase."

Kolesarjenje vse bolj priljubljen način premikanja po Ljubljani

Ljubljana ima okoli 260 kilometrov urejenih kolesarskih poti, poleg tega pa je kolesarjenje dovoljeno tudi v nasprotno smer po izbranih enosmernih ulicah (okoli 70) in po območju za pešce, ki meri več kot 10 hektarjev (tako, da kolesarji ne ogrožajo pešcev, ki imajo tam prednost). Kot opažajo na Mestni občini Ljubljana (MOL), je "kolesarjenje vse bolj priljubljen način premikanja po Ljubljani."

Kaj MOL počne za spodbujanje kolesarstva v Ljubljani?

Na MOL si zato prizadevajo za izboljšanje tako kolesarske infrastrukture kot spodbujanje te oblike mobilnosti, ki viša kakovost življenja v mestu: "K temu je poleg številnih infrastrukturnih izboljšav gotovo prispeval tudi izredno priljubljen sistem izposoje koles Bicikelj, ki trenutno po mestu vključuje 59 postaj in 590 koles in s katerim je bilo od odprtja maja 2011 do danes opravljenih že okoli 5,9 milijona voženj. Ljubljana je tudi med prvimi po uporabi BicikLJa – v povprečju je v Ljubljani vsako kolo uporabljeno kar osemkrat vsak dan."

Ljubljana zaradi izboljšav na področju kolesarjenja MOL leta 2015 Ljubljana prvič uvrstila na lestvico 20 kolesarjem najbolj prijaznih mest na svetu in zasedla 13. mesto, lani pa je svoj rezultat še izboljšala, zasedla je visoko 8. mesto lestvice 'Copenhagenize Bicycle Friendly Cities Index 2017'. Pristopili smo tudi k mednarodni mreži Mesta za kolesarje, ki deluje v okviru Evropske kolesarske federacije, pojasnjujejo na MOL.

Kot dodajajo: "Kolesarsko infrastrukturo posodabljamo in širimo tako ob sanaciji obstoječe kot tudi ob gradnji novih cest in prenovi javnega prostora.Eden vidnejših in ključnih ukrepov prometne politike za vzpostavitev kakovostnega javnega prostora v središču mesta je tudi preureditev dela glavne prometnice, Slovenske ceste, v pešcem, kolesarjem in uporabnikom mestnih avtobusov bolj prijazno območje.Na več lokacijah v mestu uvajamo kolesarjem prijazne novosti, na primer t. i. Sharrow–prometni pas, namenjen mešanem prometu. Ta prometna ureditev obravnava kolesarja in motorni promet enakovredno, kar pomeni, da si skupaj delijo prometni pas. Kot izboljšave za kolesarje lahko omenimo še štiri kolesarske žepe in prednost v križiščih za kolesarje, ki omogočajo bolj varen in tekoč kolesarski promet."

Kot zatrjujejo, prav tako redno odpravljajo 'črne kolesarske točke' in za izboljšanje razmer za kolesarjenje skrbijo ob vsakem projektu prenov in izgradnje cest ter preureditve prometnega oziroma javnega prostora: "Tako smo na primer lani odprli več prenovljenih cest na različnih lokacijah po Ljubljani, med katerimi so Kotnikova, Kolodvorska, Hotimirova, Zdešarjeva, Hradeckega, uredili smo tudi kolesarsko stezo na Vojkovi cesti in Cesti na Brdo in Pot Roberta Blinca in prenovljeno območje Gosposvetske in Slovenske ceste ter Dalmatinove ulice. V Evropskem tednu mobilnosti 2018 smo tudi uredili kolesarsko stezo Ob dolenjski železnici, ki bo označena tudi kot del daljinske kolesarske poti Rateče–Obrežje. Postavljamo nova stojala za priklenitev koles, predvsem na nedavno preurejenih javnih prostorih in na končnih postajališčih LPP – za spodbujanje več modalnosti. Uredili smo tudi servisni postaji za kolesa, ki omogočata manjša popravila koles in polnjenje zračnic: ena stoji pred informacijsko točko Turizma Ljubljana na Krekovem trgu, podobno postajo pa smo namestili tudi pri KoloParku v Šiški."