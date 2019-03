Iz želodca poginulega kita odstranili 40 kilogramov plastičnih vrečk

ZELENI SVET

Na obali Filipinov je zaradi 'želodčnega šoka', potem ko je zaužil 40 kilogramov plastičnih vrečk, poginil mlad kit. Morski biologi so bili zgroženi, ko so v njegovem želodcu našli 16 vrečk za riž in množico nakupovalnih vrečk. Objavili so tudi nazorne in pretresljive fotografije obdukcije kitovega želodca.

Morski biologi na Filipinskem otoku Mindanao so bili šokirali, ko so odkrili brutalen vzrok smrti mladega kita, ki ga je v nedeljo naplavilo na obalo. Na Facebooku so razkrili, da so po obdukciji ugotovili, da je bilo v trebuhu kita 40 kilogramov plastičnih vrečk, med njimi 16 vrečk za riž, štiri vrečke s plantaže banan in množica nakupovalnih vrečk.

Fotografije notranjosti želodca razkrile plasti plastike ujete v želodcu kita

Nazorne fotografije obdukcije kita so pokazale številne plasti smeti, ki so jih odstranili iz živali, ki je umrla zaradi želodčnega šoka, potem ko je zaužila vso to plastiko.

Biologinja, ki je sodelovala pri obdukciji, je sporočila, da je 'to največ plastike, kar so jo kadarkoli našli v kitu'. Dodali so, da je to 'ogabno' in da morajo oblasti takoj ukrepati zoper tiste, ki nadaljujejo z onesnaževanjem voda ter oceane in reke dojemajo kot smetnjake za plastiko.

Morski biolog Darell Blatchley je pojasnil, da so v desetih letih odkrili 57 mrtvih delfinov in kitov, ki so umrli zaradi nakopičenih smeti in plastike v njihovih želodcih. Junija lani je denimo na Tajskem poginil kit, v katerem so našli več kot 80 plastičnih vrečk.