Iz Velike pacifiške zaplate smeti potegnili 40 ton odpadkov

ZELENI SVET

K.H. / 02.07.2019, 12:06

Okoljevarstveniki so v 25-dnevni čistilni akciji iz Tihega oceana med Havaji in Kalifornijo s pomočjo satelitov in dronov odstranili več kot 40 ton odpadkov, večinoma plastičnih. Te bodo zdaj reciklirali, znova uporabili pri umetniških delih, nekaj pa odpeljali v sežigalnico. A zavedajo se, da je to le kaplja v morje.

Skupina okoljevarstvenikov z inštituta Ocean Voyages je izvedla, kot sami trdijo, največjo in najuspešnejšo čistilno akcijo na oceanih doslej. Iz tako imenovane Velike pacifiške zaplate smeti (Great Pacific Garbage Patch) med Havaji in Kalifornijo, ki je največja koncentracija plavajočih odpadkov na svetu, so odstranili več ko 40 ton smeti.

S pomočjo satelitov in dronov so iz oceana potegnili kupe odpadkov, med drugim plastenke čistil, plastično pohištvo in otroške igrače. Prav tako so odstranili zavrženi ribiški mreži – ena je tehtala pet, druga pa osem ton. Gre za ogromne ribiške mreže iz najlona ali polipropilena, v katere so se med plutjem ujeli plastični odpadki.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zelo pomembno je, da iz oceana odstranimo ogromne ribiške mreže, vendar so pogosto manjše mreže tiste, v katere se zapletejo kiti in delfini in jih ubijejo," je za CNNdejala Mary Crowley, ustanoviteljica inštituta Ocean Voyages.

Okoli 1,5 tone zbrane plastike so predali študentom umetnosti z univerze na Havajih ter posameznim umetnikom na otoku. Umetniki nameravajo to odpadno plastiko uporabiti za svoje umetniške skulpture in druga umetniška dela. Preostale odpadke bo predelalo lokalno podjetje, ostanke pa bodo v sežigalnici uporabili kot energetski vir.

40 ton smeti se sliši veliko. Za lažjo predstavo: toliko tehta 24 avtomobilov ali 6 in pol odraslih slonov. Pa vendar, 25-dnevna ekspedicija čiščenja smeti iz oceana je s tem komaj popraskala po površju. Po ocenah okoljevarstvenikov vsako leto v morjih in oceanih pristane od 1,15 do 2,41 milijona ton plastike. "Kar smo naredili tukaj, je malo v primerjavi s tem, kako velika je težava," je dejala Crowleyjeva in poudarila, da so kljub temu najverjetneje rešili veliko rib, delfinov in kitov. "To je bila potrditev koncepta, da odpadke lahko najdemo, jih učinkovito poberemo in odstranimo ter znova uporabimo," je dodala.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Skupina okoljevarstvenikov načrtuje novo, še daljšo ekspedicijo. Naslednjič bodo kar tri meseca čistili ocean, upajo pa, da bodo njihovemu zgledu sledile tudi druge organizacije.

Zaplate smeti v oceanih nastanejo zaradi kroženja tokov oziroma vrtincev, ki zadržujejo odpadke na eni lokaciji. Te cone pa ogrožajo živali, saj se pogosto zapletejo v plastične odpadke, ali pa jih zaužijejo in nato poginejo. Te smeti pa razpadajo zelo počasi.