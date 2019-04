Gorili sproščeno pozirali s čuvajem parka in navdušili splet

ZELENI SVET

K.H. / 21.04.2019, 12:55

Posebna enota, ki se bori proti krivolovu divjih živali v Kongu, na družbenih omrežjih objavlja zanimive posnetke s terena, s katerimi dokazujejo, da so živali dragocene in da je sobivanje z njimi možno. Tako so denimo njihovi selfiji z gorilami preplavili splet, saj ti orjaki s čuvaji pozirajo kot, da so del ekipe.

Čuvaji narodnega parka Virunga v Kongu na svoji Facebook strani javnost ozaveščajo o okoljskih težavah, s katerimi se soočajo na terenu in o stanju živalskega kraljestva v tej afriški državi. Na terenu namreč skrbijo za to, da so živali varne in da imajo dovolj hrane.

Virunga je najstarejši narodni park v Afriki in je pod Unescovo zaščito, saj v njem živijo številne rastlinske in živalske vrste, nekatere med njimi se nahajajo na seznamu ogroženih živali. Takšne so tudi gorske gorile. Zanje in za druge živali v parku skrbi več kot 600 čuvajev elitne enote za boj proti krivolovu. Pripadniki enote pri svojem delu pogosto pridejo zelo blizu tem mogočnim živalim. Z nekaterimi so se očitno že tako "spoprijateljili", da selfijev z gorilami ne manjka.

Na fotografiji, ki so jo objavili pred kratkim, gorili Ndakasi in Matabiši delujeta zelo sproščeno, ko pozirata za enim od čuvajev. Objava je zato, ker gorili na fotografiji delujeta, kot da sta del ekipe čuvajev, požela številne všečke in komentarje, delilo pa jo je že več kot 18.000 uporabnikov. V komentarjih je nekdo zapisal: "Enostavno osupljiva fotografija. Hvala, ker delite z nami in dokazujete, da lahko vsi skupaj sobivamo."

Demokratična republika Kongo je ena od najrevnejših držav na svetu in je tudi kraj, kjer v zadnjih letih narašča divji lov na zaščitene živali. Divje živali lovijo tako posamezni lovci, kmetje, pa tudi tako imenovana Gospodova uporniška vojska (Lord's Resistance Army) pod vodstvom Josepha Konyja. Najopogosteje pobijajo slone, nato pa slonovino prodajajo na črnem trgu, z denarjem pa kupujejo orožje.