ZELENI SVET

Evropski ekologi: 'Slovenija je ekološki svetilnik Evrope'

Janez Usenik / 09.05.2019, 20:45

Slovenci smo lahko ponosni na našo naravo. Včasih se tega zavemo šele, ko nam to povedo tujci. Te dni so na obisku sodelavci organizacije Zero waste Europe, evropski ekologi, ki skušajo ljudje naučiti ustvarjati čim manj odpadkov. Pri nas pa so zato, da bi se druge države od Slovenije česa naučile.