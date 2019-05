Na dunajskem otoku namesto kosilnic 'travo kosi' 50 ovac

ZELENI SVET

A.K. / 12.05.2019, 13:51

Od maja se na dunajskem Otoku na Donavi pase 50 ovac, ki skrbijo za okolju prijazno košnjo trave. V okviru pilotskega evropskega projekta bodo pod budnim očesom pastirjev do jeseni ovce nadomestile strojne kosilnice, tako pa zmanjšale ogljični odtis otoka.

"Ovce so okolju prijazne 'kosilnice', ki ne oddajajo izpušnih plinov in so manj hrupne," je naštel prednosti Gerald Loew, vodja dunajskega Magistratskega oddelka za vodno gospodarstvo, ob predstavitvi projekta, ki je na Otok na Donavi naselil 50 ovac.

Med majem in oktobrom se bodo na Otoku na Donavi tako pasle ovce avstrijske avtohtone pasme 'Krainer Steinschaf'. FOTO: PID/Christian Fürthner

Med majem in oktobrom se bodo na Otoku na Donavi tako pasle ovce avstrijske avtohtone pasme 'Krainer Steinschaf', ki je sorodna slovenski avtohtoni pasmi bovške ovce. Izbrali so jih, ker so robustne, prilagodljive tudi za suha območja in dobro prenašajo vročino. Ovce so nastanjene na severnem delu otoka, ki je manj obljuden in tako bolj neokrnjen. Ovce in obiskovalce loči električni pastir.

V Avstriji se je temperatura zvišala bistveno več od svetovnega povprečja

V Avstriji se je povprečna temperatura od leta 1850 zvišala za kar dve stopinji Celzija, kar je bistveno več, kot je svetovno povprečje 0,9 stopinje. Napovedi kažejo na nadaljnje zviševanje temperatur, in velika mesta, kot je Dunaj, že čutijo posledice npr. pri vročinskih otokih.

Evropski projekt Life Dicca za prilagoditev ekosistema Otoka na Donavi na klimatske spremembe predstavlja strategijo, ki bi jo lahko prenesli tudi na druga mesta s podobno geografsko lego. Glavni cilji projekta so povečanje odpornosti tega ekosistema na klimatske spremembe, osveščanje o teh spremembah, ekosistemih in biotski raznolikosti, hkrati pa znižati stroške vzdrževanja za 15 odstotkov in izpuste CO2 na otoku za 20 odstotkov. Celoten projekt je vreden skoraj dva milijona evrov, od tega je dober milijon evrov zagotovljen iz evropskih sredstev.