Čuvaj parka razkril, kako je nastal slavni selfi z gorilama

M.S. / 27.04.2019, 12:27

Našobita se, nagneta glavi in se za trenutek nastavita kameri. A to nista turista, ampak dve osiroteli gorili. Njun selfi s čuvajem narodnega parka v Kongu je navdušil številne ljubitelje živali, zdaj pa je čuvaj razkril, kako je slavna fotografija sploh nastala.

Posebna enota, ki se bori proti krivolovu divjih živali v Kongu, je pred dnevi na družbenih omrežjih objavila zanimive posnetke s terena, s katerimi so dokazali, da so živali dragocene in da je sobivanje z njimi možno.

Na fotografiji gorili Ndakasi in Matabiši delujeta zelo sproščeno, ko pozirata za enim od čuvajev. Objava je zato, ker gorili na fotografiji delujeta, kot da sta del ekipe čuvajev, požela številne všečke in komentarje, delilo pa jo je že več kot 18.000 uporabnikov.

Čuvaj parka Mathieu Shamavu je za medije zdaj pojasnil, kako je slavna fotografija sploh nastala. Ko je preverjal sporočila na telefonu, je opazil, da gorili posnemata njegovo gibanje, zato se je odločil, da z njima posname selfi.

Gorili sicer bivata v narodnem parku Virunga v Demokratični republiki Kongo, kjer živijo številne ogrožene vrste, med drugim tudi gorske gorile. Zanje in za druge živali v parku skrbi več kot 600 čuvajev elitne enote za boj proti krivolovu. Kot je povedal Shamavu, so gorili na fotografiji našli pred 12 leti kot siroti, potem ko so lovci ubili njuni družini.

Zdaj za gorili skoraj 24 ur na dan skrbijo čuvaji parka, ki živijo v njuni bližini. Pogosto se z njima tudi igrajo. Ker pa so ves čas v stiku, gorili radi posnemata ljudi.

"Radi posnemata vse, kar se dogaja v njuni okolici. To počnejo vse gorile v parku," je povedal Shamavu. Kot je še dejal, jim želijo omogočiti čim več dostopa do njihovega naravnega okolja, a se gorile raje obnašajo kot ljudje.

"Čuvaji in skrbniki osirotelih goril smo ista družina. Vedo, da smo mi njihova mama in njihov prijatelj," je še povedal.

Vodstvo parka Virunga je sicer moralo v zadnjem času sprejeti izredne ukrepe, da bi obdržalo obiskovalce na varnem pred občasnimi boji v regiji. Maja lani so krivolovci ustrelili dva čuvaja parka, za kratek čas pa ugrabili britanska turista in kongovskega voznika. Park je bil nekaj časa zaprt, ponovno pa so ga odprli februarja letos.

Park je "izkoristil" svoj slaven selfi z gorilami tako, da je zbral dobrodelna sredstva v višini 50.000 evrov, ki jih bodo porabili za zaščito goril.