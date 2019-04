Brezplačno in ekološko: ljubljanska tržnica je dobila vrečkomat

ZELENI SVET

A.K. / 03.04.2019, 17:09

Osrednja tržnica v Ljubljani je dobila vrečkomat, na katerem si lahko kupci brezplačno vzamejo biorazgradljivo vrečko in se tako izognejo nakupu plastičnih vrečk.

Vrečke, nameščene v vrečkomatu, so primerne za shranjevanje živil. FOTO: MOL

Kot so sporočili z Mestne občine Ljubljana (MOL), so na osrednji tržnici v Ljubljani postavili vrečkomat, na katerem kupce čakajo brezplačne biorazgradljive vrečke, če doma slučajno pozabijo svojo trajnostno vrečko in se tako izognejo nakupom plastičnih vrečk.

Medtem ko plastične vrečke za razgradnjo v naravi potrebujejo kar do 100 let, biološko razgradljive vrečke skupaj z vsebino razpadejo v kompost, ki je osnova za rast novih rastlin, s tem pa se zaključi naravni ciklus, kar pomeni, da ne predstavljajo dodatne obremenitve za okolje.

Recite plastičnim vrečkam ne!

Vrečkomat v Ljubljani FOTO: MOL

"Veseli nas, da se kupci vse bolj zavedajo negativnih učinkov plastičnih vrečk na okolje in da se po nakupih odpravijo z vrečkami za večkratno uporabo oziroma drugimi okolju prijaznimi vrstami embalaže (biološko razgradljive ali papirne vrečke, torbe, cekarji). Še vedno pa se zgodi, da vrečke nimajo pri sebi, zato smo postavili vrečkomat, na katerem si lahko brezplačno vzamejo biorazgradljive vrečke. Pri nakupu se tako izognejo ponujeni plastični vrečki in tako nakupujejo z mislijo na okolje," so pojasnili na MOL.

Vrečke lahko odvržete na kompost

Dodali so, da so vrečke namenjene živilom in jih lahko odlagamo na kompost, so dodali. Vrečke, nameščene v vrečkomatu, so primerne za shranjevanje živil (potrdilo Bioplast GF 106/02), imajo certifikat SEEDLING 7P2029, ki potrjuje, da jih lahko odlagamo na kompost, in certifikat VINCOTTE S396 / OK COMPOST HOME, ki pomeni, da vrečko lahko odvržemo na domači kompost.

Kot so še izpostavili na MOL, je eden njihovih letošnjih pomembnejših ciljev tudi nadaljevanje ozaveščanja meščank in meščanov glede uporabe plastičnih materialov, zato nadaljujejo družbeno odgovorno kampanjo Nisem večna, sem pa zato manj tečna. Sem biološko razgradljiva vrečka,ki so jo zasnovali leta 2016 v okviru naziva Ljubljana, zelena prestolnica Evrope 2016.