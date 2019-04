Attenborough: Sami sebi smo postali največja grožnja

ZELENI SVET

M.P. / 22.04.2019, 10:05

Številne okoljevarstvene organizacije so ob današnjem svetovnem dnevu Zemlje pozvale ljudi k trajnostnim ukrepom za reševanje našega planeta. Največja problematika, ki jo izpostavljajo, je prekomerna uporaba plastične embalaže, prav tako pa opozarjajo tudi na hitro upadanje živalske in rastlinske populacije.

Skoraj 50 let nazaj, 22. aprila 1970, se je množica odpravila na ulice z namenom protesta proti negativnim posledicam 150 let industrijskega razvoja. "Povsod po svetu se je kopičil smog, ki je postajal smrtonosen, prav tako pa je onesnaževanje zaviralo razvoj otrok," je v javnem zapisu na spletni strani omrežja Svetovni dan Zemlje zapisala predsednica omrežja Kathleen Rogers.

Narava je žilava in z našo pomočjo si lahko opomore. FOTO: iStock

Prav tako se je zaradi uporabe pesticidov in ostalih onesnaževalcev v tistem času močno zmanjšala naravna biodiverziteta. "Svetovni dan Zemlje je sedaj globalen dogodek, katerega se vsakoletno udeleži več kot milijon ljudi,"je še zapisala Rogersova.

Planet moramo ohraniti za prihodnje generacije

Ob svetovnem dnevu Zemlje svetovna organizacija za varstvo narave WWF Adria opozarja na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti, s katero se spopada naš planet ter prekomerno uporabo plastike za enkratno uporabo.

Opozarjajo na prekomerno uporabo plastičnih izdelkov. FOTO: Thinkstock

Ljudi poziva k recikliranju, ponovni uporabi in podpori trajnostnih izdelkov in rešitvam za zmanjšanje vpliva človeštva na planet. "Naša dolžnost je, da zagotovimo trajnostno prihodnost planeta," sporočajo iz WWF Adria in s tem poudarjajo, da je naša dolžnost, da ohranimo planet tudi za prihodnje generacije.

Princ Charles in njegova sinova na premieri dokumentarne serije. FOTO: AP

David Attenborough, ambasador organizacije WWF, naravoslovec in pripovedovalec v dokumentarni seriji Naš planet, je dejal, da smo ljudje postali sami sebi največja grožnja. "Ko so ljudje pred kakšnimi 10 tisoč leti zgradili svoja prva prebivališča, je bila narava okoli njih polna življenja. Vendar pa se je v zadnjih 50 letih populacija prostoživečih živali in rastlin v povprečju zmanjšala za okoli 60 odstotkov," je Attenborough dejal v promocijskem filmu dokumentarne serije.

David Attenborough je ambasador organizacije WWF, naravoslovec in pripovedovalec v dokumentarni seriji Naš planet. FOTO: AP

Stabilnosti narave ne smemo jemati za samoumevno

Naš planet je prvi dokumentarec o naravi, ki ga je ustvaril Netflix. Tega so v londonskem naravoslovnem muzeju premierno predvajali 4. aprila. Premiere so se udeležila številna priznana imena, kot so tudi princ Charles s sinovoma princem Williamom in princem Harryjem terDavid Beckham. Princ Charles je na premieri dejal, da upa, da bo "dokumentarec Naš planet izobrazil na stotine milijonov ljudi po svetu o tem, katere ukrepe bo potrebno sprejeti za ohranitev planeta".

Ljudje smo krivi za izumiranje živalskih in rastlinskih vrst. FOTO: Thinkstock

Attenborough je v dokumentarcu poudaril, da stabilnosti narave prvič v zgodovini človeštva ne smemo jemati za samoumevno. "Vendar pa je narava žilava in z našo pomočjo si lahko tudi opomore,"je še povedal.

Lani so se pri omrežju Svetovni dan Zemlje usmerili na onesnaževanje planeta s plastiko, pri čemer so podprli svetovni trud za izkoreninjenje plastike za enkratno uporabo. Letos so se usmerili v naglo upadanje živalskih in rastlinskih vrst. "Na žalost smo ljudje nepreklicno zamajali naravno ravnovesje, zaradi česar se svet trenutno spopada z največjim izumiranjem vrst od izumrtja dinozavrov," so zapisali na njihovi spletni strani. Poudarili so še da smo za izumrtje današnjih vrst krivi sami.