Alpskim ledenikom grozi, da se bodo do leta 2100 skoraj povsem stopili

A.K. / 10.04.2019, 17:29

Če bodo emisije toplogrednih plinov naraščale s takšno hitrostjo kot doslej, se bodo ledeniki v Alpah do konca stoletja skorajda povsem stalili, svarijo znanstveniki.

Nova raziskava o tem, kako se bodo zaradi podnebnih sprememb spreminjale Evropske Alpe, je razkrila zaskrbljujoče zaključke. Raziskavo je izvedla ekipa švicarskih znanstvenikov. Gre za najbolj podrobno in najnovejšo raziskavo o prihodnosti 4000 alpskih ledenikov doslej.

Kot poroča The Guardian, je dve tretjini ledu, ki pokriva ledenike v Alpah do konca stoletja obsojeno na taljenje. Polovica ledu na alpskih ledenikih bo že do leta 2050 izginila. Kot pojasnjuje eden izmed avtorjev raziskave, Harry Zekollari, so spremembe do leta 2050 neizbežne, ne glede na to, koliko bomo omejili segrevanje ozračja. Po letu 2050 pa bo prihodnost ledenikov močno odvisna od tega, kako se bo spremenilo podnebje. Če bomo močno omejili segrevanje, lahko zato rešimo več ledenih površin.

Izginjanje ledenika FOTO: Severe Weather Europe

Do leta 2100 le še zaplate ledu

Tudi če v prihodnosti emisije toplogrednih plinov znižamo na minimum, se bo do leta 2100 po napovedih znanstvenikov, sicer stopilo dve tretjini ledeniškega ledu v Alpah. Če pa se emisije toplogrednih plinov nadaljujejo s sedanjo stopnjo, bodo zaradi dviga temperature ozračja, ledeniki do konca stoletja povsem izginili iz alpskih dolin. Taljenje ledenikov bo imelo velik vpliv na območje Alp, saj so te pomemben del ekosistema, pokrajine in tudi gospodarstva.

Ti namreč v gore privabljajo turiste, najbolj pomembno pa je, da zagotavljajo vir vode. Kot opozarjajo znanstveniki, bo zato posledica tega slabša oziroma okrnjena dostopnost pitne vode, vode za kmetijstvo in za pridobivanje energije.

Tudi če v prihodnosti emisije toplogrednih plinov znižamo na minimum, se bo do leta 2100 po napovedih znanstvenikov, sicer stopilo dve tretjini ledeniškega ledu v Alpah. FOTO: SAZU

Februarja so znanstveniki objavili tudi raziskavo, v kateri so zapisali, da so prav tako ogrožena ledeniška območja v Aziji, ki jim prav tako grozi, da se bodo stopila, kar bo imelo učinek na življenje skoraj dveh milijard ljudi.

Zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in onesnaževanja okolja je velik dejavnik pri preprečevanju taljenja ledu. Kot je sklenil Zekollari "Prihodnost ledenikov je resda ogrožena, a še vedno lahko omejimo škodo, ki bo nastala."