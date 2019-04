Za 100 kilometrov z električnim avtomobilom bo treba odšteti do dva evra in pol

ZELENA SLOVENIJA

N.P. / STA / 25.04.2019, 18:07

Uporaba polnilnic za električna vozila mreže Gremo na elektriko, ki je največja v Sloveniji, s 6. majem postaja plačljiva. V družbi Elektro Ljubljana, ki upravlja z mrežo, so pojasnili, da so polnilnice povezane z visokimi stroški, ki dolgoročno ne omogočajo brezplačne uporabe. Cena polnjenja bo od ena do devet centov na minuto.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik uprave Elektra Ljubljana Andrej Ribič, so gradnja, vzdrževanje in uporaba polnilnic povezani z visokimi stroški. "Te smo v minulih desetih letih vzeli nase kot del naše odgovornosti do okolja. V tem času smo beležili skoraj 90.000 brezplačnih polnjenj," je povedal.

Samo lani so za električno energijo ter vzdrževanje polnilnic in programske opreme po besedah vodje službe za tehnološki razvoj Uršule Krisper porabili več kot 74.000 evrov. Da bi lahko še naprej zagotavljali kakovostno celostno delovanje storitve in širitev mreže, so se odločili za uvedbo zaračunavanja polnjenja.

Za 100 kilometrov do dva evra in pol

V mreži Gremo na elektriko je 229 polnilnih mest po državi, čez deset dni, torej 6. maja, pa bo polnjenje postalo plačljivo. Cena polnjenja bo od ena do devet centov na minuto ter bo odvisna od moči in časa polnjenja.

Za polnjenje z močjo do 7,99 kilovata bo treba odšteti en cent na minuto, če pa bo uporabnik avto polnil dlje kot tri ure, se bo cena potrojila. Cena polnjenja z močjo do 14,99 kilovata bo dva oz. šest centov na minuto, polnjenje z močjo do 22,99 kilovata pa bo stalo tri oz. devet centov na minuto. Za višjo ceno po pretečenih 180 minutah polnjenja so se po Curkovih besedah odločili zato, da bi uporabnike vozil spodbudili k umiku vozila s parkirnega mesta po končanem polnjenju.

Polnjenje električnih avtomobilov v mreži Gremo na elektriko bo od 6. maja plačljivo. FOTO: POP TV

Poleg tega bodo morali uporabniki vozil ob vsakem začetem polnjenju ne glede na njegovo trajanje plačati tudi pristojbino. Ta bo znašala 50 centov za predplačnike in en evro za enkratne uporabnike.

Polnjenje električnega avtomobila za sto kilometrov vožnje bo po podatkih Elektra Ljubljana tako v povprečju stalo med 2 in 2,5 evra, medtem ko je treba za primerljivo polnjenje doma odšteti med 1,5 in 2 evra.

Plačevanje prek mobilne aplikacije

Plačevanje bo potekalo s plačilno kartico prek mobilne aplikacije. V prvi fazi bosta na voljo dva načina: obračunavanje in plačevanje za vsako polnjenje posebej ter predplačniški sistem, pri katerem si bo uporabnik na svoj račun v aplikaciji naložil dobroimetje. Obstoječi uporabniki bodo samodejno dobili status predplačnika, še vedno pa jim bo na voljo tudi sistem identifikacije z obstoječimi karticami.

Še vedno bo uporabnikom na voljo tudi sistem identifikacije z obstoječimi karticami. FOTO: POP TV

V Sloveniji je bilo sicer konec marca skupno 560 električnih polnilnic, kar je 32 več kot ob koncu lanskega leta.